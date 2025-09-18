¿Qué podemos esperar de la reunión del Banco de Inglaterra?

¿Qué está haciendo el cruce libra-dólar?

Se espera que el Banco de Inglaterra mantenga los tipos de interés en el 4% durante la reunión de hoy. También podría indicar una reducción en el ritmo de su programa de ajuste cuantitativo (QT), de 100 000 millones de libras a 65 000 millones de libras anuales. Esta medida respondería a los rendimientos excesivamente altos de la deuda pública y a la persistente inflación, que se mantiene por encima del objetivo del banco central.

Desde la última reunión del Comité de Política Monetaria (CPM), el rendimiento de los bonos británicos a 30 años ha aumentado significativamente. Si bien parte de este aumento refleja las tendencias globales, factores internos, como la preocupación por la situación fiscal y la composición de la demanda de deuda, también han contribuido al repunte. El Banco de Inglaterra estima que el QT podría estar añadiendo entre 15 y 25 puntos básicos al rendimiento de los bonos a 10 años, lo que supone una amenaza para la liquidez del mercado y la eficacia de su programa de venta de activos. En consecuencia, existe una alta probabilidad de una desaceleración en la reducción del balance, con una suspensión total del QT más adelante.

La inflación persistentemente alta es un problema

La inflación del IPC del Reino Unido en agosto se situó en el 3,8%, en línea con las proyecciones del Comité de Política Monetaria (MPC), pero aún muy por encima de su objetivo. Un avance positivo fue la caída de la inflación del sector servicios al 4,7%, aunque se mantiene en un nivel muy elevado.

A pesar de las señales de desaceleración del crecimiento (PIB del segundo trimestre +0,3%), los datos acumulados sugieren que el proceso desinflacionario podría ser más largo de lo previsto. Esto respalda la política de mantener sin cambios los tipos de interés. Según Bloomberg, el próximo recorte de tipos podría no producirse hasta la primavera del próximo año, lo que podría fortalecer la libra.

Fuente: Bloomberg Finance LP

El cruce libra-dólar se sitúa en un nivel clave

El cruce libra-dólar está probando hoy el nivel de 1,3650, su precio de cierre más alto desde el 7 de julio. La libra se está apreciando en paralelo al debilitamiento del dólar tras la decisión de la Fed de ayer. La caída del dólar y una nueva prueba del nivel de 1,19 en el EUR/USD podrían llevar a una prueba de los máximos locales de julio cerca de 1,3700. Sin embargo, si el tono del Banco de Inglaterra se percibe como moderado, es posible una caída hacia el nivel de soporte de 1,36.