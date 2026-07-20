¿Qué podemos esperar del precio del petróleo?

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un noveno día consecutivo de ataques aéreos contra instalaciones militares, sistemas de defensa aérea y redes de comunicación en Irán. Los ataques de Estados Unidos se intensificaron tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses como consecuencia de un ataque iraní contra una base en Jordania. Además, Teherán atacó objetivos en Bahréin (donde está desplegada la Quinta Flota estadounidense), Kuwait e Irak.

El tránsito de buques y petroleros por el estratégico estrecho de Ormuz (por donde circula aproximadamente el 20% del transporte mundial de petróleo y gas natural licuado) prácticamente se ha detenido tras una serie de ataques contra embarcaciones comerciales. Algunos barcos intentan navegar con los transpondedores apagados; sin embargo, las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) están tratando de detener el tráfico marítimo mediante bloqueos y ataques. Además, Irán ha pedido a los rebeldes hutíes de Yemen que bloqueen el estrecho de Bab el-Mandeb, en el mar Rojo, si Estados Unidos ataca las infraestructuras energéticas iraníes.

El precio petróleo vuelve a superar los 90 dólares; la gasolina se dispara

El petróleo Brent superó los 90 dólares por barril por primera vez en más de cinco semanas, impulsado por el aumento de la prima de riesgo geopolítico. Los precios de la gasolina en las estaciones de servicio estadounidenses volvieron a situarse por encima de los 4 dólares por galón, generando presión política de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Además, el diferencial de refino 3-2-1 (crack spread) se aproxima a los 70 dólares por barril, reflejando la extrema tensión existente en el mercado de combustibles. A esta situación se suma el contexto de Rusia, donde se han suspendido las exportaciones de casi todos los principales productos petrolíferos.

¿Posibilidad de un nuevo TACO Trade?

A pesar del intercambio continuo de ataques, la parte iraní ha señalado que la vía diplomática sigue activa y que se están trasladando propuestas a través de mediadores, principalmente Catar y Pakistán. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Irán está enviando señales de querer iniciar negociaciones, mientras que dentro de las autoridades iraníes se observan divisiones entre los partidarios de un acuerdo y los sectores más duros.

¿Estamos ante un cambio de rumbo diplomático?

El presidente Donald Trump anunció una intensificación de los ataques contra infraestructuras iraníes a partir del miércoles. Los mercados interpretan esta situación como una partida de alto riesgo. El aumento de la presión militar por parte de Estados Unidos podría actuar como paso previo para forzar un regreso a la mesa de negociación (el denominado momento TACO). Si se produjera una desescalada, la desaparición de la prima de riesgo geopolítico podría provocar una fuerte corrección a la baja en el mercado del petróleo.

Actualmente, el precio del petróleo ha retrocedido desde los máximos diarios cercanos a los 90 dólares por barril hasta los 88 dólares, nivel en el que cerró el viernes. El mercado petrolero continúa extremadamente tensionado y Goldman Sachs prevé nuevas subidas. No obstante, teniendo en cuenta el historial y el comportamiento de Donald Trump, cualquier señal de relajación del conflicto podría desencadenar una corrección del precio del petróleo de entre un 5% y un 10%.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Cotización del precio del petróleo Brent

El precio del petróleo Brent retrocede hasta el cierre del viernes. El soporte clave se sitúa actualmente en torno a los 86-87 dólares por barril. Si se intensifica la tendencia alcista desde este punto, el precio podría alcanzar la zona de retroceso de 50-61,8 dólares. Si Trump anuncia negociaciones, el precio podría caer hasta los 84-85 dólares por barril.