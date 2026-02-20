¿Qué podría pasar si la Corte Suprema declara ilegal los aranceles de Trump?

Los mercados anticipan volatilidad, con posibles movimientos inmediatos del S&P 500 entre -1% y +2%.

Si se anulan bajo la IEEPA, los importadores podrían reclamar reembolsos masivos ante Aduanas.

La Corte Suprema de EE.UU. evaluará la legalidad de los aranceles de emergencia de Trump, poniendo en riesgo hasta USD 175.000 millones en recaudación.

La Corte Suprema de Estados Unidos podría obligar al gobierno a reembolsar más de USD 175.000 millones en aranceles estadounidenses recaudados bajo las medidas de emergencia implementadas por el presidente Donald Trump, según estimaciones de economistas del Penn-Wharton Budget Model (PWBM) en un análisis exclusivo para Reuters.

Tribunal se reúne el viernes con mercados atentos

La Corte Suprema se reunirá este viernes a las 12:00 p.m (UTC -03), por primera vez en semanas, con los mercados financieros atentos a cualquier señal sobre el caso Learning Resources, Inc. contra Trump.

El fallo podría tener consecuencias profundas para el comercio estadounidense, desde los aranceles impuestos durante el llamado “Día de la Liberación” (que se extendieron a múltiples países) hasta las amenazas arancelarias dirigidas a economías específicas.

Si el tribunal anula los aranceles basados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), se espera que los importadores inicien una carrera para solicitar reembolsos ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por los aranceles pagados durante el último año.

500 millones de dólares diarios en recaudación

Lysle Boller, economista sénior del Penn-Wharton Budget Model, explicó que el modelo utilizado cruza datos de importación de la Oficina del Censo, abarcando cerca de 11.000 categorías de productos (clasificados bajo códigos arancelarios de ocho dígitos en 233 países), aplicando métodos de pronóstico estadístico.

El resultado fue de aproximadamente USD 500 millones en ingresos diarios generados bajo la IEEPA.

Hasta el jueves, el modelo estimaba cerca de USD 179.000 millones en ingresos totales bajo esta ley desde que Trump comenzó a imponer aranceles en febrero de 2025.

Una extrapolación alternativa basada en datos históricos de la CBP arrojó una estimación similar, en el rango de USD 175.000-176.000 millones.

Reembolsos superarían presupuestos de Transporte y Justicia combinados

Los posibles reembolsos por USD 175.000 millones superarían los desembolsos combinados del año fiscal 2025 del:

Departamento de Transporte: USD 127.600 millones



Departamento de Justicia: USD 44.900 millones



Trump ha destacado reiteradamente los ingresos generados por sus políticas arancelarias, que la Oficina de Presupuesto del Congreso estima en unos USD 300.000 millones anuales durante la próxima década. Sin embargo, un fallo adverso podría obligar a devolver una parte sustancial de esos fondos.

El Tesoro estadounidense ha informado aumentos significativos en los ingresos aduaneros en los últimos meses, con un incremento aproximado de USD 20.000 millones mensuales en comparación con años anteriores. Solo en enero, los ingresos aduaneros alcanzaron aproximadamente USD 27.700 millones.

Administración Trump prepara alternativas

Funcionarios de la administración Trump han señalado que, en caso de que la Corte declare ilegales los aranceles bajo la IEEPA, el gobierno recurrirá a autoridades arancelarias alternativas para restablecer medidas similares.

Impacto directo en el S&P 500

Investigadores de JPMorgan delinearon tres posibles escenarios:

Victoria de Trump

Se mantiene el régimen arancelario actual, reforzando la política comercial vigente.

Derrota de Trump

Se derogan los aranceles basados en la IEEPA, generando potenciales reembolsos masivos.

Tercer escenario

Los aranceles se eliminan, pero solo después de las elecciones intermedias.

Cualquiera de estos escenarios podría provocar una oscilación inmediata del S&P 500 desde una caída del -1% hasta una subida del +2%, dependiendo de los detalles del fallo.

Aranceles han reorganizado el comercio mundial

Fuente: FRED

La política arancelaria ha tenido efectos estructurales en el comercio internacional:

El déficit comercial anual de Estados Unidos con China se redujo en 2025 a aproximadamente USD 202.000 millones , el nivel más bajo en más de dos décadas.



Los déficits con México y Vietnam alcanzaron niveles récord, reflejando el desvío de exportaciones chinas a través de terceros países.



El superávit de Taiwán con Estados Unidos casi se duplicó, impulsado por mayores importaciones de semiconductores y productos electrónicos vinculados al auge de la inteligencia artificial .



Actualmente, el arancel efectivo sobre los bienes importados en Estados Unidos se sitúa en 13,6%, el nivel más alto desde la década de 1940, según Bloomberg Economics.

Impacto potencial en mercados y economía global

Una decisión de la Corte Suprema no solo redefiniría la política comercial estadounidense, sino que también podría alterar flujos de inversión, cadenas de suministro y expectativas fiscales.

El riesgo de tener que devolver hasta USD 175.000 millones en aranceles introduce un factor de presión adicional sobre las cuentas públicas y el posicionamiento estratégico de Estados Unidos frente a sus principales socios comerciales.

La volatilidad podría extenderse a los mercados internacionales, influyendo en divisas, renta variable y materias primas, en un contexto ya marcado por tensiones geopolíticas y reconfiguración industrial.

