¿Qué sigue para Moderna? CEO compra acciones en medio del impulso por la vacuna contra el cáncer

Moderna, la farmacéutica reconocida por su innovadora vacuna de ARNm contra el COVID-19, está atravesando una fase de transición clave, alejándose de los ingresos derivados de las ventas de vacunas contra el coronavirus. Los desarrollos recientes reflejan un enfoque fuerte en vacunas contra el cáncer, la expansión del mercado de RSV y una muestra significativa de confianza por parte de su liderazgo. Apuesta por la vacuna contra el cáncer Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Moderna está haciendo una gran apuesta por su vacuna personalizada contra el cáncer, desarrollada en colaboración con Merck & Co. Stephen Hoge, presidente de Moderna, declaró en una conferencia para inversionistas que la compañía espera lanzar la vacuna para 2027. Este cronograma ambicioso está impulsado por resultados prometedores en ensayos clínicos en fase avanzada contra el cáncer de piel. Los ensayos mostraron una reducción del 50 por ciento en el riesgo de muerte o recurrencia del cáncer cuando la vacuna se combinó con Keytruda de Merck. Los inversionistas ven este producto como un motor clave de ingresos que podría compensar la caída proyectada en las ventas de la vacuna contra el COVID-19. Expansión del mercado de RSV y desafíos La vacuna contra el virus respiratorio sincitial (RSV) de Moderna, aprobada el año pasado para mayores de 60 años, ha tenido un inicio lento en ventas. La compañía busca expandir su aprobación para incluir a personas de 18 a 59 años con alto riesgo, lo que podría duplicar su mercado potencial. Sin embargo, los retrasos en la reunión del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización han pospuesto la posible aprobación hasta junio. A pesar del lento comienzo, Moderna sigue optimista sobre el potencial de su vacuna contra el RSV. Confianza en el liderazgo y repunte de las acciones En un movimiento significativo, el CEO de Moderna, Stephane Bancel, y el director Paul Sagan realizaron compras sustanciales de acciones de la empresa. Bancel adquirió alrededor de cinco millones de dólares en acciones a través de su firma de inversión Boston Biotech Ventures, mientras que Sagan compró aproximadamente un millón de dólares en acciones mediante un fideicomiso. Esta es la primera compra de acciones de Bancel en el mercado abierto desde que asumió como CEO en 2011, lo que probablemente contribuyó a la reacción positiva del mercado. La noticia generó un fuerte aumento en el precio de las acciones de Moderna, que subieron un 4.5 por ciento en las primeras horas de negociación y alcanzaron hasta un 12 por ciento de ganancia durante la sesión en comparación con el cierre del día anterior. Las compras por parte de los ejecutivos han sido interpretadas como una fuerte señal de confianza en el futuro de la empresa. Navegando el futuro Moderna también está abordando preocupaciones sobre su contrato de vacuna contra la gripe aviar con Estados Unidos. A pesar de las incertidumbres, Stephen Hoge enfatizó el compromiso de la compañía con los ensayos clínicos en fase avanzada, subrayando la importancia de la preparación en salud pública. En resumen, Moderna está diversificando activamente su portafolio, enfocándose en terapias innovadoras contra el cáncer y en la expansión de su vacuna contra el RSV. Las compras significativas de acciones por parte de sus líderes han generado confianza interna y una mejora en la perspectiva del mercado. Si bien Moderna enfrenta desafíos en el mercado del RSV y debe adaptarse a nuevas prioridades en salud pública, sigue siendo un actor clave en la industria farmacéutica, con su tecnología de ARNm posicionada para impulsar su crecimiento futuro. Desempeño de la compañía Moderna ha mostrado un desempeño débil en el mercado durante un tiempo, lo que está relacionado con la reducción de ingresos tras la pandemia de COVID-19. La empresa ha mantenido un P/S relativamente estable, justo por debajo de cuatro en los últimos trimestres. Desde inicios de 2023, la compañía ha registrado pérdidas y ha perdido un 26 por ciento de su valor en lo que va del año, mientras que en los últimos 12 meses la caída es del 66 por ciento. La situación es similar en toda la industria, con Pfizer registrando pérdidas en el mercado estadounidense, mientras que otras empresas como Novo Nordisk también han visto descensos, a pesar de haber sido una de las grandes ganadoras en los últimos años. Eli Lilly, que ha ingresado al mercado de medicamentos para la obesidad, cotiza cerca de sus máximos históricos.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "