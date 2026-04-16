Rebote del Nasdaq 100 continúa

Los índices bursátiles de Estados Unidos suben hoy, ignorando en gran medida el repunte del petróleo, que está siendo impulsado por la incertidumbre en torno a un posible acuerdo de paz con Irán y por datos macroeconómicos aún sólidos en la economía estadounidense. El Nasdaq 100 al contado sube un 0,45% hoy y ha revertido las pérdidas de las primeras horas de la sesión.

Los líderes de los estados árabes del Golfo y de Europa estiman que un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría tardar alrededor de seis meses en concretarse. Están instando a ambas partes a extender el actual alto el fuego para dar más tiempo a las negociaciones.

en concretarse. Están instando a ambas partes a extender el actual alto el fuego para dar más tiempo a las negociaciones. Los estados del Golfo siguen creyendo que Irán está desarrollando capacidades nucleares, a pesar de los recientes ataques de Estados Unidos e Israel. Según funcionarios regionales, cualquier acuerdo debería impedir que Irán enriquezca uranio y prohibir los misiles balísticos de largo alcance.

Los líderes del Golfo se oponen en gran medida a una reanudación del conflicto y favorecen una solución diplomática liderada por Estados Unidos. Una de las principales demandas es la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz para restablecer los flujos de energía.

para restablecer los flujos de energía. Funcionarios han advertido en privado que una crisis alimentaria global podría intensificarse si la vía marítima permanece cerrada más allá del próximo mes.

podría intensificarse si la vía marítima permanece cerrada más allá del próximo mes. Los precios de la energía podrían seguir subiendo si el conflicto se extiende más allá del plazo previsto para las negociaciones.

Gráficos: US100 y Petróleo (marco temporal H1)



Fuente: xStation

Las acciones de Microsoft, AMD, Intel y Oracle destacan en el mercado estadounidense hoy, mientras que TSMC y ASML caen a pesar de haber publicado sólidos resultados trimestrales. El sector de petróleo y gas también muestra un buen desempeño.



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