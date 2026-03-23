Rebote global pese al escepticismo desde Irán

Principales instrumentos y sus precios actuales. Fuente: xStation

Fuente: xStation

El sentimiento de mercado dio un giro de 180 grados durante la segunda mitad de la sesión del lunes, en comparación con el tono observado al inicio de la jornada.

Las acciones y el oro suben, mientras que el petróleo y el dólar retroceden, luego de que Donald Trump anunciara que pospondrá cualquier ataque a la infraestructura energética iraní. Los inversionistas interpretaron este movimiento como una señal de desescalada en el conflicto.

Sin embargo, desde Irán reiteraron que no han iniciado contactos con Estados Unidos, lo que mantiene vigente el riesgo de que el conflicto en Medio Oriente vuelva a intensificarse.

Reacción de los mercados

Renta variable

Los principales índices registran avances significativos:

DAX 40 (Alemania): +3%

Futuros del JP225 (Asia): +5%

A pesar del rebote, el DAX sigue por debajo de la media móvil de 200 días (EMA200), lo que sugiere que el cambio hacia una tendencia bajista de largo plazo aún se mantiene.

Sectores

Bancos: lideran las subidas, al ser altamente sensibles al ciclo económico PKO BP: +4% HSBC, UniCredit: +3,8%

Energía: cae tras la corrección del petróleo Shell: -3,5% BP: -4,1% Orlen: -4%



Mercado de divisas

El impulso alcista del dólar comienza a revertirse:

Libra esterlina y yen japonés: lideran las ganancias entre las principales monedas

Dólar: retrocede, aunque no es la divisa más sobrevendida

Divisas de las Antípodas (AUD, NZD): continúan mostrando el peor desempeño relativo

Materias primas y criptomonedas

El petróleo cae, pero se mantiene cerca de los 100 dólares por barril, reflejando que el mercado aún descuenta la posibilidad de que el conflicto continúe.

En paralelo, el Bitcoin mejora su desempeño, subiendo 3% hasta los 70.500 dólares, en línea con el mayor apetito por riesgo.