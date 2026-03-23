Rebote global pese al escepticismo desde Irán

- Los mercados globales rebotan tras señales de desescalada, aunque persisten dudas desde Irán.
- Bancos lideran las subidas, mientras el sector energético cae por la corrección del petróleo.
- El petróleo se mantiene cerca de 100 dólares, reflejando que el riesgo geopolítico sigue presente.
- Los mercados globales rebotan tras señales de desescalada, aunque persisten dudas desde Irán.
- Bancos lideran las subidas, mientras el sector energético cae por la corrección del petróleo.
- El petróleo se mantiene cerca de 100 dólares, reflejando que el riesgo geopolítico sigue presente.
Principales instrumentos y sus precios actuales. Fuente: xStation
Fuente: xStation
El sentimiento de mercado dio un giro de 180 grados durante la segunda mitad de la sesión del lunes, en comparación con el tono observado al inicio de la jornada.
Las acciones y el oro suben, mientras que el petróleo y el dólar retroceden, luego de que Donald Trump anunciara que pospondrá cualquier ataque a la infraestructura energética iraní. Los inversionistas interpretaron este movimiento como una señal de desescalada en el conflicto.
Sin embargo, desde Irán reiteraron que no han iniciado contactos con Estados Unidos, lo que mantiene vigente el riesgo de que el conflicto en Medio Oriente vuelva a intensificarse.
Reacción de los mercados
Renta variable
Los principales índices registran avances significativos:
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DAX 40 (Alemania): +3%
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Futuros del JP225 (Asia): +5%
A pesar del rebote, el DAX sigue por debajo de la media móvil de 200 días (EMA200), lo que sugiere que el cambio hacia una tendencia bajista de largo plazo aún se mantiene.
Sectores
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Bancos: lideran las subidas, al ser altamente sensibles al ciclo económico
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PKO BP: +4%
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HSBC, UniCredit: +3,8%
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Energía: cae tras la corrección del petróleo
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Shell: -3,5%
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BP: -4,1%
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Orlen: -4%
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Mercado de divisas
El impulso alcista del dólar comienza a revertirse:
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Libra esterlina y yen japonés: lideran las ganancias entre las principales monedas
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Dólar: retrocede, aunque no es la divisa más sobrevendida
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Divisas de las Antípodas (AUD, NZD): continúan mostrando el peor desempeño relativo
Materias primas y criptomonedas
El petróleo cae, pero se mantiene cerca de los 100 dólares por barril, reflejando que el mercado aún descuenta la posibilidad de que el conflicto continúe.
En paralelo, el Bitcoin mejora su desempeño, subiendo 3% hasta los 70.500 dólares, en línea con el mayor apetito por riesgo.
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