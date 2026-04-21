Resultados de UnitedHealth Group: crecimiento sólido

El líder del mercado de servicios de salud y seguros en Estados Unidos ha atravesado algunos trimestres difíciles. Sin embargo, los últimos resultados parecen indicar que la situación de la compañía podría estar cambiando. Los resultados del T1 superaron las expectativas de los inversionistas, y la acción sube cerca de 10% en la sesión de hoy.

La compañía reportó ingresos por 111.700 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual de aproximadamente 2% y se sitúa por encima de las expectativas de los analistas, que rondaban los 109.000 millones de dólares.

Donde la compañía realmente destacó fue en rentabilidad y proyecciones.

El beneficio por acción (EPS) alcanzó los 7,23 dólares, frente a expectativas cercanas a 6,6 dólares, lo que representa un aumento de aproximadamente 5%.

La guía de EPS para todo el año fue revisada al alza desde 17,75 a 18,25 dólares, claramente por encima del consenso de Wall Street, situado en torno a 17,8 dólares.

Los inversionistas también están poniendo el foco en el ratio de costos médicos, una métrica clave en este sector. Una reducción de estos costos se traduce directamente en mayor rentabilidad del modelo de negocio. La compañía logró reducir este ratio hasta 83,9%, lo que implica una mejora directa en la rentabilidad.

En un contexto de creciente demanda de servicios de salud en Estados Unidos, el efecto base y la notable mejora en rentabilidad podrían permitir a la compañía dejar atrás definitivamente un período complicado.

UNH.US (D1)

El precio de la acción ha regresado a la zona cercana al límite superior del canal de consolidación. Un requisito para nuevas subidas es una ruptura clara por encima de la fuerte zona de resistencia entre 360 y 380. Si esto ocurre, el precio podría seguir (“perseguir”) la línea de tendencia alcista.



Fuente: xStation5