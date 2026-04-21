La sesión del martes estará marcada, en parte, por la concentración de la publicación de resultados de la mayoría de las grandes empresas del sector de defensa, con predominio de los informes de los líderes de la industria estadounidense. Hoy, Northrop Grumman, RTX y la francesa Thales publicarán sus resultados.

El jueves, la temporada de resultados se completará con la publicación de los informes de Safran, SAAB, Dassault y Lockheed Martin.

Los resultados de Thales no convencen, pese a que los pedidos aumentan

Thales, el gigante industrial francés, ha presentado resultados dispares en el primer trimestre, lo que provocó una caída de más del 4% en el precio de sus acciones.

En general, los pedidos aumentaron un 23%, con un crecimiento orgánico del 27%. El crecimiento se concentró principalmente en los mercados desarrollados: un 31% frente al 10% en los mercados emergentes.

Todo el aumento de pedidos provino del segmento de «defensa», que creció un 71%. Los segmentos de «ciberseguridad» y «aeroespacial» registraron ligeros descensos.

Las ventas ascendieron a 5310 millones de euros, un 7,2% más.

La dirección reafirmó sus objetivos:

Relación pedidos/facturación superior a 1,

Crecimiento orgánico de las ventas del 6-7%,

Margen EBITDA de al menos el 12,6%.

El respaldo a la valoración podría provenir de grandes contratos para equipos orbitales, así como para sistemas de defensa aérea y antimisiles; categorías de equipos que Europa podría necesitar con urgencia en medio de la creciente incertidumbre sobre los compromisos de Estados Unidos con la OTAN.

Los resultados de RTX convencen: aumento en ventas y cartera de pedidos

RTX presentó resultados para el primer trimestre de 2026 que el mercado consideró simplemente aceptables.

Las ventas aumentaron a 22.100 millones de dólares (+9% interanual).

La cartera de pedidos se incrementó a 271.000 millones de dólares (+25%).

El beneficio por acción ajustado aumentó un 21%, hasta 1,78 dólares, frente a las expectativas de alrededor de 1,5 dólares.

Desglosando la empresa por segmentos:

El crecimiento de las ventas y la rentabilidad fue muy similar en todas las unidades de negocio. Raytheon, Pratt & Whitney y Collins Aerospace registraron un crecimiento orgánico de las ventas del 10%, y el crecimiento de los beneficios ajustados superó el 20%.

Excepto en Collins, donde la rentabilidad aumentó solo un 6%. La compañía atribuye esto a su alta exposición al segmento civil y a la presión sobre los precios derivada de los aranceles.

La dirección elevó su previsión de ventas para el ejercicio fiscal 2026 a entre 92.500 y 93.500 millones de dólares, con un beneficio por acción ajustado previsto de entre 6,7 y 6,9 millones de dólares y un flujo de caja libre de entre 8.250 y 8.750 millones de dólares.

La empresa parece estar beneficiándose de varias tendencias estructurales en el mercado de equipos militares y está bien posicionada para capitalizarlas. Esto genera un importante potencial de crecimiento y, en las condiciones actuales, los objetivos anuales parecen moderados y alcanzables.

Northrop Grumman reporta unos datos mixtos

Northrop Grumman reportó resultados mixtos, pero el sentimiento general de los inversores tras la publicación es moderadamente negativo. Las acciones cayeron alrededor de un 2% en las operaciones posteriores al cierre.

Las ventas fueron débiles:

El crecimiento general fue de tan solo el 4%, hasta alcanzar los 9.800 millones de dólares.

A pesar de ello, la compañía mantuvo su previsión de ventas para todo el año de al menos 43.500 millones de dólares.

La rentabilidad mejoró notablemente: el margen medio aumentó del 6% al 10,8%.

Más allá de las directrices financieras, la Dirección señala lo siguiente:

Alinear la cartera de productos de la empresa con los nuevos planes del Departamento de Defensa de EE. UU.,

Acelerar la producción de aviones B-21,

Acelerar la puesta en marcha del programa Sentinel.

Entre los aspectos más destacados del informe se incluyen importantes eliminaciones intersegmentales, que aumentaron significativamente, y 280 millones de dólares en gastos (no costes) en la partida «Otros». El primer incremento se explica por el ajuste de cartera mencionado anteriormente, aunque la magnitud del cambio podría generar inquietud. La segunda cifra sigue sin estar clara y podría estar relacionada con revaluaciones, penalizaciones contractuales, proyectos clasificados o beneficios para empleados.

En definitiva, durante la teleconferencia, Northrop parece estar pidiendo a los inversores que confíen en la incertidumbre, quienes, a juzgar por la reacción del mercado, parecen dispuestos a concederla solo parcialmente.