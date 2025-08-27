El calendario macroeconómico de hoy es relativamente ligero y no presenta eventos importantes, salvo el informe de la EIA sobre los inventarios semanales de crudo.

La clave del día es otra publicación: los resultados trimestrales de Nvidia. La compañía tiene su año fiscal retrasado en un mes, lo que significa que sus resultados se publican con algo de demora con respecto a la mayoría de las empresas de Wall Street. Hoy, tras el cierre del mercado estadounidense, conoceremos los resultados del segundo trimestre del año fiscal 2026. Más tarde, publicaremos un análisis detallado previo a los resultados en la Xstation5 y en nuestra página web.

¿Cómo comprar acciones de Nvidia?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Nvidia (NVDA.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.