Resumen de la mañana (09.10.2024)

Los alcistas lograron mantener el control hasta el cierre de la sesión de efectivo de ayer en EE. UU. A pesar de reducir algunos beneficios, los índices cerraron en territorio positivo. El S&P 500 subió un 0,40% hasta los 5.790 puntos, y el Nasdaq-100 se mantuvo en los 20.250 puntos, repuntando un 1,20%. El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, dijo que los riesgos para los objetivos de empleo e inflación del banco central son ahora similares. Jefferson espera que la economía estadounidense continúe avanzando hacia el objetivo de inflación de la Fed. El dólar neozelandés (NZD) es hoy la moneda más débil, cayendo alrededor de un 0,6-0,8% después de la decisión del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) sobre las tasas de interés. El RBNZ redujo las tasas de interés en 50 puntos básicos el miércoles y declaró que la política sigue siendo restrictiva. Como resultado de la postura moderada del banco, los mercados ahora están incorporando a los precios una perspectiva más agresiva de flexibilización monetaria, lo que llevó a una fuerte venta masiva del dólar neozelandés. La decisión de reducir la tasa de efectivo al 4,75% estuvo en línea con los precios del mercado y las expectativas de la mayoría de los economistas. Los índices chinos están desacelerando sus caídas después de la fuerte venta masiva de ayer. El índice Hang Seng (HSI) sube un 0,20% a 21.000 puntos, y el índice Hang Seng China Enterprises (HSCEI) aumenta un 0,35% a 7.500 puntos. Sin embargo, el lado de la demanda no es lo suficientemente fuerte como para generar aumentos. Las preocupaciones de los inversores sobre la falta de nuevos estímulos fiscales por parte del gobierno chino siguen siendo significativas. El Banco Mundial afirma que la tasa de crecimiento económico de China disminuirá en 2025, dudando de las recientes medidas de estímulo. El crecimiento de China se reducirá al 4,3% frente al 4,8% previsto para 2024. Como resultado de los paquetes de estímulo anunciados, el Banco Mundial revisó al alza sus estimaciones para 2024 en un 0,3%, pero la previsión para 2025 se mantuvo sin cambios. El débil gasto de los consumidores, los problemas en el mercado inmobiliario y el envejecimiento de la población se señalan como los principales desafíos, y los paquetes recientes se centraron principalmente en el lado de la oferta. El petróleo cedió la mayor parte de los beneficios relacionados con la posible escalada del conflicto en Oriente Medio y terminó ayer con una caída del 4,80%. El precio del barril volvió a rondar los 74 dólares y hoy se mantiene en ese nivel. El precio del petróleo Brent se detuvo en torno a los 77,70 dólares por barril. Morgan Stanley eleva su previsión del precio del petróleo Brent a 80 dólares por barril (desde 75 dólares) para el cuarto trimestre de 2024. Sin embargo, Morgan Stanley se muestra cauteloso y afirma que la demanda es más débil de lo esperado y la producción se mantiene en un nivel alto. En el mercado de criptomonedas todavía prevalece un sentimiento mixto. Bitcoin sube un 0,50% hoy hasta el nivel de 62.500 dólares, y el principal nivel de resistencia sigue siendo la zona de alrededor de 64.000 dólares. Ethereum aumenta un 0,35% hasta los 2.450 dólares.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "