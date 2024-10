La volatilidad en los mercados bursátiles durante la sesión en la región Asia-Pacífico es limitada debido a los días festivos en Japón y China. Los mercados japoneses están cerrados hoy por el Día del Respeto a los Mayores, mientras que los mercados chinos permanecerán cerrados hasta mañana debido al Festival del Medio Otoño. La volatilidad en los contratos está limitada a +/- 0,30%. El mercado en China cotiza sin cambios entre el -0,10% y el 0,10%. El índice Nikkei 225 de Japón baja un 0,15%, mientras que los contratos en el índice SG20cash de Singapur cotizan un 0,30% a la baja. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los contratos de futuros sobre índices europeos indican una apertura sin cambios para la sesión en efectivo. El DAX avanza hasta los 18.720 puntos, mientras que el UK100 baja un 0,10% hasta los 8.280 puntos. Los futuros sobre índices estadounidenses tienen una volatilidad similarmente baja, a excepción del índice Russell 2000, que refleja las empresas de pequeña capitalización. El índice avanza un 0,50% hasta los 2.200 puntos, con un crecimiento respaldado por los próximos recortes de tipos de interés de la Fed esta semana. Históricamente, el índice de pequeña capitalización ha tenido el mejor rendimiento al comienzo de la flexibilización de la política monetaria en EE. UU. Las pequeñas empresas son más sensibles a la política restrictiva, por lo que el comienzo de los recortes de tipos está aumentando las esperanzas de los inversores. La volatilidad en el mercado de divisas es igualmente baja, con la excepción del dólar estadounidense. El índice USDIDX ha bajado un 0,25% hasta los 100,5000 puntos, poniendo a prueba una vez más el límite inferior del canal de consolidación de los últimos dos años. El recorte de tipos de la Fed y la comunicación de Jerome Powell durante la conferencia pueden ser un catalizador para una mayor tendencia a la baja del USD. El oro está alcanzando un nuevo máximo histórico en 2.588 dólares la onza, subiendo un 0,25% hoy. Los analistas de UBS han confirmado sus optimistas previsiones para el oro, que apuntan a un potencial de crecimiento de hasta 2.700 dólares a mediados de 2025. El sábado, China publicó un conjunto muy débil de datos económicos. Conocimos, entre otras cosas, sobre el desempleo, la producción industrial y las ventas minoristas. Los datos fueron débiles, profundizando las lecturas de julio. El crecimiento de la producción industrial en China se desaceleró a su nivel más bajo en cinco meses en agosto, mientras que las ventas minoristas y los precios de las viviendas nuevas siguieron disminuyendo. La producción industrial en agosto aumentó un 4,5% interanual, desacelerándose desde un ritmo del 5,1% en julio y marcando el crecimiento más lento desde marzo (las expectativas eran del 4,8%). Las ventas minoristas, un indicador clave del consumo, crecieron solo un 2,1% en agosto a pesar del pico de viajes de verano, desacelerándose desde el crecimiento del 2,7% en julio (las expectativas eran del 2,5%). El domingo, probablemente hubo un segundo intento de asesinato contra la vida de Donald Trump. El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 hora local cuando agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos detectaron a un posible asesino apuntando con un arma de fuego a Donald Trump, quien estaba jugando en un campo de golf. Se dispararon contra el asesino, quien luego abandonó un rifle junto con dos mochilas, una mira para apuntar y una cámara GoPro, antes de huir en un todoterreno. El asesino fue arrestado. El FBI anunció que está tratando el incidente en el campo de golf de Trump como un "intento de asesinato" contra el expresidente. En el mercado de criptomonedas, estamos observando un retroceso que ocurrió ayer. El viernes por la tarde y el sábado, Bitcoin logró mantenerse por encima del nivel de 60,000$. Sin embargo, el domingo, la presión de venta resultó demasiado fuerte y los precios cayeron por debajo del umbral a 58,400$. Ethereum está perdiendo un poco más, hasta 2,280 $ .

