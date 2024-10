Las bolsas asiáticas subieron, con los mercados chinos a la cabeza después de que Pekín anunciara amplias medidas de estímulo. El índice de valores de primera línea de China va camino de su mejor semana desde 2008, con un alza del 15% en la semana. El índice Hang Seng de Hong Kong se encamina a una subida semanal de casi el 13%, la mayor desde 1998. El Banco Popular de China redujo el coeficiente de reservas obligatorias (RRR) en 50 puntos básicos hasta el 6,6%, liberando alrededor de 1 billón de yuanes (142.000 millones de dólares) en liquidez. También redujo los tipos de interés de las operaciones de recompra inversa a 7 y 14 días en 20 puntos básicos cada uno. China planea emitir bonos soberanos especiales por valor de unos 2 billones de yuanes (284.000 millones de dólares) este año como parte de un nuevo estímulo fiscal. Los fondos se utilizarán para diversas medidas, incluidos los subsidios al consumidor y el apoyo a las familias con varios hijos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El precio del petróleo vuelve a caer Rebotaron las materias primas vinculadas a la economía china. Los precios del mineral de hierro superaron los 100 dólares por tonelada métrica, el cobre superó la marca de los 10.000 dólares por tonelada, el oro alcanzó otro récord y la plata alcanzó un máximo de 12 años. Los precios del petróleo bajaron por tercer día y se encaminaban a una caída semanal. Los futuros del crudo Brent ganaron un 0,13% a 70,96 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo WTI bajaron un 0,21% a 67,53 dólares. Las pérdidas semanales se atribuyeron a las expectativas de un aumento de la producción de Libia y la OPEP+. Se espera que la producción industrial de Japón haya caído un 0,9% en agosto respecto a julio, debido a la débil demanda en el extranjero y las suspensiones de fábricas causadas por un tifón. ​​Los datos se publicarán el lunes. Se prevé que las exportaciones de Corea del Sur hayan aumentado un 6,5% en septiembre interanual, lo que marca el duodécimo mes consecutivo de crecimiento, pero a un ritmo más lento. Se espera que el país registre un superávit comercial por decimosexto mes consecutivo. El índice de precios del gasto de consumo personal (PCE) básico de Estados Unidos, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, se dará a conocer hoy. Las previsiones se centran en un aumento mensual del 0,2%. Otras noticias El gobernante Partido Liberal Democrático de Japón celebra hoy una elección de liderazgo, cuyos resultados se esperan alrededor de las 14:20 JST (09:20h). El resultado podría influir en la política monetaria japonesa y en el yen, que alcanzó un mínimo de tres semanas de 145,56 por dólar. En noticias corporativas, la producción global de Toyota cayó un 11% en agosto, disminuyendo por séptimo mes consecutivo. La caída se atribuyó a un tifón, un escándalo de certificación en Japón y pausas en la producción de dos modelos SUV en Estados Unidos. Según se informa, Intel y el gobierno de Estados Unidos están cerca de finalizar 8.500 millones de dólares en financiación directa para el fabricante de chips, con discusiones en una etapa avanzada. El EUR/USD ha bajado un 0,12%, la plata ha bajado un 0,4% y el oro ha bajado un 0,16%, actualmente cerca de un nuevo máximo histórico. El mercado de criptomonedas está al alza; actualmente Bitcoin ha subido un 0,33% hoy y Ethereum se cotiza casi un 0,23% más.

