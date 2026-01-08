Las acciones de la región Asia-Pacífico muestran resultados dispares tras una sesión relativamente negativa en Wall Street, donde los índices S&P 500 y DJIA cayeron desde máximos históricos. El presidente estadounidense, Donald Trump, centró su atención en los sectores de la vivienda y la defensa, anunciando su intención de prohobir a los grandes inversores institucionales de comprar más viviendas unifamiliares y amenazando con no permitir las recompras de acciones en empresas de defensa.

Donald Trump prohibe a los grandes fondos comprar viviendas

Trump anunció que no permitiría a las empresas de defensa pagar dividendos ni realizar recompras hasta que aceleraran la producción de equipo militar, aumentaran la inversión en capacidad de fabricación y redujeran la remuneración excesiva de sus ejecutivos.

Fuente: BatchData via Reuters

Al mismo tiempo, afirmó que ningún directivo de estas empresas debería ganar más de 5 millones de dólares al año, y que el dinero para las inversiones debería provenir de dividendos, recompras y recortes salariales, en lugar de deuda o fondos gubernamentales.

Trump anunció la prohibición de que los grandes fondos adquieran viviendas unifamiliares, lo que redujo temporalmente la capitalización bursátil de Blackstone en unos 17.000 millones de dólares. Sin embargo, los «mega» fondos solo representan entre el 2% y el 3% de todas las transacciones en el mercado de viviendas unifamiliares. Esto significa que eliminar este segmento de la demanda no modificará significativamente los precios, ya que el principal problema del mercado es la escasa oferta derivada, entre otras cosas, de los altos tipos de interés.

En respuesta a estos comentarios del presidente estadounidense, las acciones de empresas como Lockheed Martin y Northrop Grumman cayeron un 3%, mientras que las de inmobiliarias como Blackstone llegaron a caer hasta un 6%.

La plata y el Bitcoin caen

En noviembre, los salarios reales en Japón cayeron un 2,8% interanual, la mayor caída desde enero, debido a una fuerte caída de las bonificaciones y a una inflación persistentemente alta, lo que aumenta la presión sobre el poder adquisitivo de los hogares y complica los planes del Banco de Japón (BOJ) para endurecer la política monetaria. Los mercados de bonos reflejaron estas tensiones con una menor demanda de bonos del gobierno japonés a 30 años, mientras que el Nikkei extendió sus pérdidas por debajo de los 52.000 puntos debido a una ola de toma de beneficios en el sector de la inteligencia artificial y al regreso de las tensiones comerciales con China, incluyendo una investigación antidumping sobre el diclorosilano japonés.

Andrew Hauser, del Banco de la Reserva de Australia (RBA), confirmó la postura restrictiva, evaluando el IPC de noviembre como acorde con las expectativas y enfatizando que una inflación superior al 3% sigue siendo demasiado alta, lo que probablemente indica el fin de los recortes de tipos en este ciclo y mantiene el riesgo de una subida en febrero, lo que respalda los rendimientos a corto plazo y limita la debilidad del dólar australiano (AUD) durante la sesión de hoy. En el mercado de divisas, las divisas defensivas como el yen japonés y el franco suizo presentan el mejor rendimiento hoy. Por otro lado, observamos fuertes pérdidas en pares como el dólar australiano (AUD) y el dólar neozelandés (NZD), que reaccionan a la debilidad del mercado de materias primas.

La plata baja actualmente un 2,1%, mientras que el oro baja un 0,4% debido a la ola de reducción de posiciones en las zonas de máximos locales. El paladio y el platino también están perdiendo posiciones significativamente. Al mismo tiempo, los precios del petróleo WTI caen por debajo de los 56,5 dólares por barril, continuando su tendencia bajista a largo plazo.

Bitcoin abre la sesión con una caída de casi el 1%. La situación es similar en Ethereum, donde la magnitud de la liquidación es actualmente similar.