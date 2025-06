Resumen de materias primas – Petróleo, Oro, Platino, Café (17.06.2025)

Petróleo Los precios del petróleo continúan su alza tras la leve corrección de ayer, impulsados por las persistentes tensiones entre Israel e Irán. Israel ha señalado que los ataques continuarán hasta que los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán sean neutralizados.

El riesgo más relevante para el mercado petrolero sería un bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de Irán. Aunque físicamente complejo, no se descarta el inicio de ataques a petroleros. Una acción de este tipo podría provocar una respuesta contundente por parte de Estados Unidos y otras naciones árabes.

Por el momento, la infraestructura petrolera clave de Irán no ha sido afectada, lo que sugiere una baja probabilidad de un bloqueo del Estrecho de Ormuz. Actualmente, Irán produce aproximadamente 3,3 millones de barriles diarios (bpd) y exporta cerca de 1,7 millones de bpd.

Las posiciones cortas en crudo WTI están disminuyendo, aunque las posiciones largas se mantienen limitadas. El próximo informe COT de la CFTC revelará si los fondos han reaccionado a los últimos acontecimientos en Oriente Medio.

Fuente: Bloomberg Finance LP. Oro El oro pone a prueba sus máximos históricos en medio de la persistente incertidumbre del mercado, derivada de la fuerte escalada entre Israel e Irán.

Citi ha revisado a la baja su previsión de tres meses para el precio del oro a 3.300 USD por onza , desde los 3.500 USD , y su previsión a seis-doce meses de 2.800 a 3.000 USD . El banco anticipa que el oro se mantendrá operando en el rango de 3.100 a 3.500 USD durante el próximo trimestre, con un promedio de 3.300 USD por onza . Citi atribuye estos precios elevados y sostenidos a las tensiones geopolíticas , el presupuesto de EE. UU. y el crecimiento económico global .

El banco también sugiere que el reciente pico diario alcanzado en julio, en torno a los 3.500 USD , podría marcar el máximo cíclico de esta fase del oro. Sin embargo, asigna solo una probabilidad del 20 % a una escalada más severa que impulse al oro hacia nuevos máximos históricos.

Los bancos centrales del Sur Global estarían aumentando sus reservas de oro, alejándose del dólar estadounidense. Una encuesta del World Gold Council indica que la mayoría de los bancos centrales (15 de economías desarrolladas y 58 de economías emergentes) prevé un incremento en las reservas globales de oro. La tendencia de desdolarización entre los bancos centrales está brindando apoyo al oro. El EUR/USD pone a prueba el nivel de 1,1600, mientras que el oro ha vuelto a testear cierres históricos previos durante la sesión de hoy.

Fuente: xStation5 Platino Los precios del platino han alcanzado un máximo de cuatro años , impulsados por el aumento de la demanda desde China . Los inversores del mercado chino están buscando alternativas al oro , dado que este se encuentra en niveles elevados y comienza a mostrar señales de condiciones de sobrecompra .

En su comentario más reciente, Goldman Sachs señala que es poco probable una ruptura sostenida por encima del rango de 2020/2021 . El escenario más probable, según el banco, es un retorno al rango de precios de entre 800 y 1.150 USD por onza en el corto plazo. Goldman advierte que las compras de inversión en platino son altamente sensibles al precio : si estos suben en exceso, el mercado buscará otras alternativas.

Uno de los posibles factores de presión sobre la oferta es la persistencia de problemas en las minas de Sudáfrica . Una situación de este tipo requeriría un aumento significativo en la producción energética global , similar a lo observado en 2022.

De acuerdo con el informe más reciente del World Platinum Investment Council , se prevé que el déficit de este año será mayor que en años siguientes, alcanzando 966.000 onzas en 2025 , frente a 922.000 en 2024 y 896.000 en 2023 .

Sprott Asset Management plantea que, a pesar de los déficits registrados en años recientes, los elevados inventarios han evitado un aumento sostenido de precios. No obstante, se espera que los inventarios desciendan a 2,5 millones de onzas este año, lo cual, sin un incremento en la oferta, solo cubriría la demanda durante un máximo de dos a tres años. El número de posiciones largas en platino ha aumentado significativamente, aunque las posiciones netas se mantienen en fase de consolidación. El número actual de posiciones largas es el más alto desde 2020.

Fuente: Bloomberg Finance LP. Los precios del platino están recuperando los máximos locales recientes tras la caída del viernes.

Fuente: xStation5 Café Los precios del café siguen bajo presión debido a la mejora de los fundamentos de producción en Brasil . Se observa una precipitación significativa en las principales regiones productoras, lo que se espera impulse el rendimiento potencial. No obstante, si las lluvias persisten, podrían generar retrasos en la cosecha .

Actualmente se encuentra en marcha la cosecha brasileña . Cooxupé , la mayor cooperativa de productores del país, informa que se ha recolectado el 13,7 % de los cultivos entre sus productores asociados, frente al 13,6 % registrado el año pasado.

Por su parte, Safras & Mercado estima que se ha cosechado el 35 % del total del café en Brasil correspondiente a la temporada 25/26, ligeramente por debajo del 37 % del año pasado, pero en línea con el promedio de los últimos cinco años.

El informe del USDA sobre el mercado del café proyecta un aumento interanual del 0,5 % en la producción brasileña para la temporada 25/26, mientras que se espera que la producción de Vietnam crezca un 0,6 % interanual. Las exportaciones de café brasileño en mayo cayeron un 36 % interanual, situándose en 2,8 millones de sacos, lo cual podría reflejar más la fortaleza del real brasileño que una escasez de oferta. La correlación entre el real brasileño y los precios del café se está debilitando. Un real fuerte podría limitar el alza global de los precios del café. Además, el propio café se encuentra bajo presión a medida que la cosecha brasileña avanza según lo previsto.

Fuente: xStation5. Los precios del café registran una caída significativa. Desde comienzos de 2024, el promedio móvil de un año no ha sido puesto a prueba. Históricamente, una ruptura de este promedio ha derivado en una corrección más prolongada. Por el contrario, el promedio móvil de cinco años ha funcionado frecuentemente como soporte o resistencia. Sin embargo, el promedio actual a cinco años se sitúa ligeramente por encima de los 200 centavos por libra, el nivel más bajo desde mayo del año pasado.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. Si bien se espera un aumento marginal en la producción de Brasil, las perspectivas de producción en Asia están mejorando notablemente, con importantes repuntes previstos en Vietnam e Indonesia.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB. Los inventarios de café supervisados por la ICE se encuentran en fase de consolidación.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

