El US100 cae tras informe de Axios sobre la implicación de EE. UU. en el conflicto en Oriente

Según Axios, en estos momentos se estaría llevando a cabo una reunión entre el presidente Trump y su equipo de seguridad nacional en la Sala de Situaciones de la Casa Blanca, iniciada a la 1:00 p.m. EDT. Esta sesión se centra en decisiones críticas sobre la política estadounidense frente al conflicto en escalada entre Israel e Irán, según tres funcionarios estadounidenses citados por la fuente. Mientras tanto, el conflicto en Oriente continúa sin tregua. Un alto comandante del ejército iraní ha instado a los israelíes a evacuar de inmediato Haifa y Tel Aviv, en medio de nuevos ataques con misiles. No se descarta que la Casa Blanca emita un nuevo comunicado sobre este asunto en las próximas horas o incluso minutos. El Nasdaq 100 reaccionó negativamente a estos anuncios, cayendo por debajo de los 21.900 puntos.

