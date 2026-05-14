Resumen de Mercado: Acciones tecnológicas mantienen su rally impulsadas por la inteligencia artificial

Los mercados cerraron ayer con un sesgo alcista, liderados por el Nasdaq 100 gracias a la fortaleza del grupo Mag-7, con excepción de Microsoft, donde destacaron especialmente NVIDIA y Micron. Ambas compañías se beneficiaron de la presencia de sus CEOs junto al presidente Trump en su visita a China, además del impulso adicional que supuso la revisión al alza del precio objetivo de Micron por parte de Bank of America. Este impulso llevó tanto al S&P 500 como al NDX a registrar nuevos máximos históricos.

En el plano geopolítico, la atención se centró en la cumbre Trump-Xi y en la situación en Oriente Medio. Los presidentes de ambas potencias mantuvieron un tono constructivo: Trump destacó la calidad de su relación con Xi, mientras que el mandatario chino subrayó que los intereses comunes entre ambos países superan sus diferencias. Por su parte, el secretario de Estado Rubio señaló que Washington espera que Pekín adopte un papel más activo en persuadir a Irán para que modere su postura en la región del Golfo.

No obstante, el frente iraní sigue siendo un foco de tensión latente. Portavoces del Consejo de Seguridad Nacional de Irán advirtieron sobre la posibilidad de nuevos enfrentamientos con Estados Unidos y anunciaron la elaboración de una legislación relativa a la navegación en el Estrecho de Ormuz. Pese a ello, el vicepresidente Vance se mostró cautelosamente optimista, indicando que las conversaciones avanzan y que la vía diplomática sigue siendo la prioridad. De cara a la jornada de hoy, los titulares de la cumbre Trump-Xi, prevista para los días 14 y 15 de mayo, marcarán el tono del mercado.​​



Fuente: xStation5

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