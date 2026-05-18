Resumen de Mercado: Bolsas caen presionadas por alza de bonos y petróleo

Los futuros de acciones cotizan ligeramente a la baja y el petróleo Brent ya supera los 100 dólares por barril, en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que “el tiempo corre” para Irán, aunque declinó precisar un plazo concreto, y se ha convocado una reunión en la Sala de Situación para el martes. La retórica escalatoria de Washington impulsó el crudo, presionó al alza los rendimientos de la deuda y pesó sobre la renta variable y los metales, con el Euro Stoxx 50 retrocediendo un 0,9%. En Asia-Pacífico, las bolsas cerraron en rojo de forma generalizada: el KOSPI llegó a activar el sidecar ante la magnitud de las caídas, mientras que China sumó un factor adicional de debilidad tras publicar unos datos de actividad económica decepcionantes. En el mercado de divisas, el dólar recuperó cierta fortaleza moderada respecto a niveles anteriores, con el GBP/USD cediendo hasta 1,33 y el USD/JPY avanzando hasta los 159,00, en línea con el repunte de los rendimientos estadounidenses. En materias primas, el Brent llegó a tocar los 112 USD/bbl tras la advertencia de Trump, consolidándose como el principal foco de atención del mercado por su impacto inflacionario y su lectura geopolítica. El oro al contado, pese a su tradicional condición de activo refugio, se vio penalizado por el entorno de rendimientos reales más elevados y registró un comportamiento incluso peor que el resto de metales preciosos, reflejando que, por el momento, el coste de oportunidad pesa más que la prima por riesgo geopolítico.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Geopolítica: Trump endureció el tono hacia Irán , advirtiendo en Truth Social que “el tiempo se agota” y amenazando con ataques de mayor intensidad si Teherán no presenta una propuesta mejorada, aunque declinó fijar un plazo concreto y mantendrá el martes una reunión en la Sala de Situación con su equipo de seguridad nacional para evaluar opciones militares, en coordinación con Netanyahu . Desde Teherán, el Ministerio de Defensa y altos mandos militares aseguraron estar plenamente preparados para responder a cualquier ataque, al tiempo que reivindicaron su disposición a la diplomacia. Irán condicionó la normalización del tránsito por el Estrecho de Ormuz al fin del conflicto con EE.UU. e Israel , mientras se informa de que tres petroleros sancionados habrían logrado romper el bloqueo naval estadounidense en los últimos días.

Aranceles: Tras la cumbre Trump-Xi , la Casa Blanca confirmó que China comprará al menos 17.000 millones de dólares anuales en productos agrícolas estadounidenses entre 2026 y 2028, mientras que el MOFCOM ratificó la creación de organismos bilaterales de comercio e inversión y la venta estadounidense de aviones, motores y componentes al gigante asiático. En paralelo, Pekín se opuso al uso por parte de la UE de su Reglamento de Subvenciones Extranjeras, al considerarlo una jurisdicción extraterritorial indebida, justo cuando Bruselas prepara medidas para obligar a las empresas europeas a diversificar proveedores de componentes críticos y reducir su dependencia de China.

Divisas: El dólar avanzó moderadamente apoyado en el deterioro del sentimiento de riesgo en Asia-Pacífico , el repunte de los rendimientos estadounidenses y la prima geopolítica del petróleo , en una sesión sin grandes catalizadores propios más allá del nombramiento de Powell como presidente pro tempore de la Fed hasta la toma de posesión de Warsh . El euro acusó la escasez de flujo informativo positivo desde el bloque y las tensiones comerciales con China, mientras que la libra se vio lastrada por la inestabilidad política en Reino Unido , con especulaciones sobre la salida del primer ministro Starmer y un eventual proceso de liderazgo. El yen siguió penalizado por el doble vector de mayores precios del crudo, agravante para una economía importadora neta de energía, y la expectativa de mayor emisión de deuda para financiar el presupuesto suplementario destinado a amortiguar el impacto del conflicto en Oriente Medio .

Bonos: Los Treasuries a 10 años se mantuvieron presionados a la baja ante el repunte del crudo y las renovadas preocupaciones inflacionarias, en una dinámica replicada por los Bunds , que perdieron el nivel de 124,00 lastrados por los vientos en contra energéticos y la inminente oferta primaria europea. En Japón , los JGB a 10 años profundizaron pérdidas y su rendimiento alcanzó el nivel más alto en cerca de tres décadas, impulsado por las expectativas de subida de tipos del BoJ en junio y por el anuncio inminente del presupuesto suplementario de la primera ministra Takaichi , que previsiblemente se financiará con nueva deuda, aunque las pérdidas se moderaron pese a una subasta de JGB a 5 años de resultado mixto.

EE.UU.: La Reserva Federal nombró el viernes a Jerome Powell presidente temporal de la Junta de Gobernadores, cargo que ocupará hasta que su sucesor, Kevin Warsh , tome posesión.

Reino Unido: Greene , del BoE , atribuyó parte de la resiliencia económica global frente al conflicto con Irán al colchón de inventarios y advirtió de que los efectos de segunda ronda del shock energético no se reflejarán hasta dentro de un año, defendiendo que no debe mirarse a través de los shocks negativos de oferta. Breeden , por su parte, pidió que el banco central no actúe con excesiva premura sobre los tipos y alertó del impacto que la incertidumbre política está teniendo sobre las empresas.

Japón: El Nikkei 225 reanudó las caídas desde los máximos históricos de la semana pasada, lastrado por el encarecimiento del crudo y la anticipación de que el BoJ retomará la normalización de tipos el próximo mes.

China: Las bolsas se vieron presionadas por unos datos de actividad de abril claramente decepcionantes: la producción industrial se desaceleró al 4,1% interanual (frente al 5,7% previo), las ventas minoristas crecieron solo un 0,2% interanual (frente al 2,0% esperado) y la inversión en activos fijos sorprendió con una contracción del -1,6% interanual , mientras los precios de la vivienda siguieron en territorio negativo. La oficina nacional de estadísticas reconoció que la situación externa es compleja y que la base económica aún necesita consolidarse, anticipando políticas fiscales más activas, una política monetaria moderadamente laxa y nuevos esfuerzos por expandir la demanda interna, aunque admitió que la capacidad y voluntad de gasto de los hogares debe mejorar.

Petróleo: Los futuros del crudo reanudaron su escalada y el Brent rozó brevemente los 112 USD/bbl tras la advertencia de Trump y la convocatoria del martes en la Sala de Situación , en un contexto en el que se anticipa una nueva fase de la crisis energética iraní de cara a la temporada estival y en el que EE.UU. permitió expirar la exención sobre las ventas de petróleo ruso pese a las preocupaciones por el suministro global. Como contrapeso parcial, las aerolíneas y refinerías europeas se muestran más confiadas en evitar una escasez de combustible de aviación este verano gracias a la maximización de producción, el aumento de importaciones y el uso de reservas estratégicas.

Metales: El oro al contado retrocedió inicialmente y perforó brevemente los 4.500 USD/oz, presionado por el alza de rendimientos y la fortaleza del dólar, aunque después recuperó gradualmente las pérdidas hasta volver a terreno plano. India endureció las regulaciones de importación de plata, reclasificando la entrada de lingotes de “libre” a “restringida” como parte de los esfuerzos por defender la rupia. Los futuros del cobre prolongaron las caídas del viernes, lastrados por el deterioro del apetito por el riesgo y la débil lectura macro china.

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Análisis US100

La estructura del precio en las acciones ha mostrado un sesgo bajista tras haber alcanzado máximos en la zona de los 29.775 puntos. Desde entonces, se observa una secuencia de máximos y mínimos decrecientes dentro de una estructura de canal equidistante, lo que sugiere una pérdida de impulso en el corto plazo. En este contexto, el soporte principal se ubica en la región de los 28.753 puntos, nivel que pasa a ser la referencia técnica más relevante para evaluar la evolución inmediata del precio.

Mientras el precio logre sostenerse sobre los 28.753 puntos, podría desarrollarse un movimiento correctivo al alza que lo acerque primero al punto pivote de corto plazo en torno a los 29.489 puntos, y posteriormente a la resistencia de los 29.775 puntos. En cambio, una ruptura de este soporte abriría la puerta a una extensión de la caída hacia la siguiente zona de apoyo relevante, ubicada en torno a los 28.337 puntos.

🔹 Punto Clave: 28.753

🔺 Escenario Alcista: 29.489 - 29.775

🔻 Escenario Bajista: 29.949



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

La tensión geopolítica continúa presionando al precio del petróleo, que ya ha recuperado el 100% de la caída originada el 4 de mayo. Este movimiento ha reforzado una estructura alcista que actualmente se aproxima a una resistencia clave en torno a los 107,8 dólares, nivel que pasa a ser la principal referencia técnica de corto plazo.

Si el precio logra consolidarse por encima de los 107,8 dólares, podría extender el movimiento hacia su siguiente resistencia relevante, ubicada en los 117,87 dólares. En cambio, un rechazo en esta zona podría dar paso a una corrección, con un punto pivote de soporte importante en la región de los 99,06 dólares.

🔹 Punto Clave: 107,8

🔺 Escenario Alcista: 117,87

🔻 Escenario Bajista: 99,06



Fuente: xStation5