Resumen de Mercado: Bolsas caen tras venta masiva en el mercado de bonos

Las acciones registran caídas en la sesión, mientras los rendimientos de los bonos continúan al alza, aumentando la presión sobre los mercados bursátiles. El movimiento refleja una mayor cautela de los inversionistas frente a un entorno de tasas elevadas y riesgos macroeconómicos persistentes. A pesar de ello, el sector tecnológico había mostrado fortaleza en la jornada previa, liderado por NVIDIA, cuyas acciones subieron más de un 4% tras conocerse que Estados Unidos y China podrían reanudar las ventas de chips al mercado chino.

El optimismo ligado a la inteligencia artificial también impulsó recientemente a compañías del sector. Cisco Systems avanzó tras presentar resultados positivos y anunciar una reestructuración corporativa, mientras Cerebras Systems casi duplicó su valor respecto a su precio de salida a bolsa. Sin embargo, el aumento de los rendimientos de los bonos está limitando el apetito por riesgo, generando presión especialmente sobre las acciones de crecimiento y tecnología.

En el ámbito geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la situación con Irán es “solo cuestión de tiempo”, señalando además que no mantendrá la paciencia por mucho más tiempo. Al mismo tiempo, destacó los avances alcanzados en las negociaciones comerciales con China tras su visita a Pekín, indicando que la relación bilateral sigue siendo sólida. Bajo este escenario, los futuros del petróleo continuaron subiendo gradualmente, respaldados por el incremento de las tensiones geopolíticas y la incertidumbre internacional.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Geopolítica: Donald Trump endureció su discurso hacia Irán , señalando que “es solo cuestión de tiempo” y advirtiendo que podría ordenar nuevos ataques contra instalaciones vinculadas al uranio enriquecido iraní . Al mismo tiempo, indicó que mantiene coordinación con Xi Jinping para buscar una salida al conflicto, mientras China insistió en un alto el fuego y una solución diplomática. El mercado sigue atento al riesgo de escalada militar en torno al Estrecho de Ormuz y su posible impacto sobre la estabilidad financiera global .

Cumbre EEUU-China: Donald Trump destacó avances significativos en la relación con China tras sus conversaciones con Xi Jinping , afirmando que se alcanzaron acuerdos comerciales relevantes y una mejora en temas de propiedad intelectual y apertura económica. Trump añadió que China compraría más productos agrícolas y aviones de Boeing , reforzando el tono constructivo entre ambas potencias.

Divisas: El dólar se fortaleció moderadamente impulsado por el aumento de la aversión al riesgo , los mayores rendimientos y el alza del petróleo . El EUR/USD se mantuvo bajo presión cerca de 1,1700 , mientras que el GBP/USD continuó débil por la incertidumbre política en Reino Unido . Por su parte, el USD/JPY avanzó hacia 158,00 apoyado por un dólar más firme y mayores expectativas de ajuste monetario en Japón .

Bonos: Los bonos soberanos registraron ventas generalizadas, llevando al alza los rendimientos globales . Los futuros del Treasury estadounidense a 10 años marcaron nuevos mínimos contractuales, mientras los bunds alemanes y los JGB japoneses también retrocedieron, afectados por el repunte del petróleo y datos de inflación mayorista más sólidos en Japón.

EEUU: Michael Barr señaló que reducir los requisitos de liquidez aumentaría los riesgos de estabilidad financiera y afirmó que aún no ha definido su postura para la reunión del FOMC de junio. Además, se informó la renuncia de Miran a la Junta de la Reserva Federal antes de la llegada de Kevin Warsh como nuevo presidente.

Japón: El índice japonés jp225 mantuvo presión bajista tras datos de PPI superiores a lo esperado, reforzando las expectativas de una posible subida de tasas por parte del Bank of Japan el próximo mes. Mientras tanto, autoridades japonesas señalaron que podrían utilizar fondos de reserva si persisten las tensiones en Oriente Medio .

China: Los mercados chinos mostraron un comportamiento mixto pese al tono positivo de la cumbre Trump-Xi . El sentimiento continuó afectado por débiles datos de crédito y financiamiento agregados de abril, que reflejaron una inesperada contracción en los préstamos y renovaron dudas sobre la fortaleza de la recuperación económica china.

Oil: El petróleo continuó subiendo gradualmente ante el aumento de las tensiones geopolíticas relacionadas con Irán . Reportes indicaron que Washington habría informado a Tel Aviv sobre la posibilidad de nuevos ataques estadounidenses, mientras el mercado teme una escalada militar que pueda afectar el suministro global a través del Estrecho de Ormuz .

Metales: El oro retrocedió presionado por el fortalecimiento del dólar y el aumento de los rendimientos de los bonos, mientras la plata extendió sus pérdidas rompiendo momentáneamente los 81 USD/onza. El cobre también cayó debido al deterioro del apetito por riesgo, pese al tono más constructivo entre Estados Unidos y China.

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Análisis US100

El precio ha perforado la estructura de canal alcista y ha corregido el último impulso hasta la zona del 61,8% de Fibonacci, nivel que coincide con el punto pivote de los 29.079 puntos. Esta área se mantiene como la referencia clave dentro de la actual fase correctiva. Además, el precio cotiza por debajo de sus medias móviles de corto plazo, que comienzan a inclinarse a la baja, mientras el MACD se aproxima a zonas de soporte y muestra una divergencia alcista, señal que sugiere una posible moderación de la presión bajista.

Si el precio pierde de forma sostenida el soporte de los 29.079 puntos, podría extender la caída hacia la siguiente zona de apoyo relevante en los 28.743 puntos. En cambio, si logra sostener este nivel, podría reactivar el movimiento alcista y volver a buscar la resistencia de los 29.949 puntos.

🔹 Punto Clave: 29.079

🔺 Escenario Alcista: 28.743

🔻 Escenario Bajista: 29.949



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

Los metales preciosos se han visto presionados por el repunte en los rendimientos de los bonos de las principales economías, en un contexto en que los mercados comienzan a internalizar una mayor presión inflacionaria. En este escenario, el oro mantiene una estructura correctiva tras revertir con fuerza desde la zona de los 4.764 dólares por onza, acercándose ahora a un soporte mayor en torno a los 4.510 dólares por onza, nivel que pasa a ser la referencia técnica de corto plazo.

Si el precio logra sostenerse sobre los 4.510 dólares, podría desarrollar un rebote correctivo en dirección a la resistencia de los 4.764 dólares. En cambio, una ruptura de este soporte abriría la puerta a una nueva extensión bajista, con objetivo en la zona de los 4.307 dólares.

🔹 Punto Clave: 4.510

🔺 Escenario Alcista: 4.764

🔻 Escenario Bajista: 4.307



Fuente: xStation5