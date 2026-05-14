¿Volverán los aranceles? Qué esperar de la cumbre Trump-Xi

La pregunta no es si Washington y Pekín van a hacerse amigos. La pregunta real es mucho más práctica: si de esta cumbre sale una tregua operativa o si el mercado tendrá que volver a convivir con la amenaza de una nueva escalada comercial. Y, por ahora, la lectura más razonable es esta: el escenario base no parece ser un regreso inmediato de los aranceles más agresivos, sino una prórroga del actual alto el fuego comercial, con concesiones parciales y muchas cuestiones de fondo todavía sin resolver.

Eso encaja bastante bien con el tono con el que ha arrancado la reunión. Xi ha hablado de una relación con “nuevo posicionamiento” y de una arquitectura más estable para gestionar competencia y cooperación, mientras ambos lados han abierto la puerta a reducción de aranceles selectivos, mecanismos de inversión y más comercio en áreas no críticas. Al mismo tiempo, siguen vivas las fricciones sobre Taiwán, tecnología, sanciones y el papel de China respecto a Irán. Dicho de forma simple: hay espacio para alivio táctico, pero no para cantar victoria estratégica.

El mercado no necesita un gran acuerdo

Lo más importante para mercado es que el listón de expectativas no está especialmente alto. Morgan Stanley viene insistiendo en que el objetivo principal de este encuentro no es resolver la rivalidad estructural entre las dos potencias, sino evitar que vuelva a deteriorarse la relación en comercio, Taiwán y cadenas de suministro. Ese matiz importa mucho. Cuando una cumbre llega con expectativas moderadas, bastan resultados discretos para sostener el tono positivo de los activos de riesgo. No hace falta un gran acuerdo. Basta con que no haya ruptura.

Sobre aranceles, lo más concreto que se está discutiendo es una rebaja parcial sobre unos 30.000 millones de dólares de importaciones en áreas no estratégicas. Eso no sería un desmantelamiento del estructura proteccionista construido en los últimos años, pero sí sería una señal clara de que ninguno de los dos quiere volver ahora mismo al choque frontal. Goldman Sachs, según la síntesis que circula hoy entre estrategas, maneja como escenario central no un “gran acuerdo”, sino un retraso del conflicto, algo más parecido a una prórroga indefinida de la pausa que a una paz comercial definitiva. Esa lectura tiene bastante sentido. El mercado no necesita “que se quieran”. Le basta con que “no se choquen”.

La segunda gran pieza de la cumbre son las tierras raras. Y aquí sí hay mucho más en juego de lo que parece en un primer vistazo. La tregua alcanzada en esta área sigue vigente, pero las restricciones chinas siguen afectando a segmentos críticos. Si la reunión sirve para extender esa tregua o para hacer más predecible el flujo de minerales estratégicos, los sectores que más lo agradecerán serán industriales, aeroespacial, automoción, defensa y parte de la cadena de semiconductores. No es casualidad que Trump haya viajado acompañado por ejecutivos empresariales y con fuerte foco en comercio, inversión y suministros estratégicos. El mercado sabe que, hoy, la limitación no está solo en el precio del dinero. También está en el acceso a materiales clave.

Irán y el petróleo siguen siendo el gran factor de riesgo

La tercera pata, y quizá la más delicada, es Irán. Trump llega necesitando resultados y una ayuda china más útil en Oriente Medio. China, por su parte, sigue siendo actor relevante por su relación con Teherán y por su peso sobre comercio y energía. Si la cumbre deja la sensación de que Pekín va a colaborar algo más en la gestión del conflicto o al menos no va a entorpecer una salida táctica, el impacto para mercado sería bastante directo: menos prima geopolítica en petróleo, menos presión inmediata sobre inflación y algo más de margen para que las bolsas sostengan el tono de riesgo. Si ocurre lo contrario, el crudo volverá a recordar que sigue siendo el árbitro incómodo de esta fase de mercado.

Por eso esta cumbre importa tanto para los activos financieros. No solo por el comercio bilateral, sino porque llega en un momento en que el mercado está intentando mantener dos narrativas a la vez: la de la desescalada parcial y la de la resiliencia de beneficios. El rally reciente de la renta variable global ha convivido con un petróleo todavía alto y con una tensión geopolítica que no ha desaparecido. Reuters señalaba hoy que las bolsas marcaron niveles récord justo mientras se desarrollaba la reunión, una señal de que el mercado, al menos por ahora, está dispuesto a comprar la posibilidad de una relación algo más ordenada entre las dos mayores economías del mundo.

Eso sí, conviene no exagerar el optimismo. Porque hay cosas que esta cumbre probablemente no va a resolver. La primera es Taiwán. Xi ha vuelto a dejar claro que ese es el punto más sensible de toda la relación bilateral y que gestionarlo mal puede llevar a conflicto. Ese mensaje no es decorativo. Es un recordatorio de que cualquier mejora en comercio seguirá conviviendo con una rivalidad estratégica de fondo. La segunda es la tecnología avanzada. Puede haber alivio en áreas prácticas como agricultura, energía o algunos bienes industriales, pero eso no significa que Washington vaya a desmantelar de repente los controles más sensibles en chips, equipamiento o tecnología dual. Ahí el desacuerdo sigue siendo estructural.

Qué sectores podrían reaccionar más

Así que, si uno quiere aterrizar esto en términos de mercado, la hoja de ruta es bastante clara.

Si la cumbre termina con extensión de la tregua comercial, alguna rebaja arancelaria selectiva, continuidad en tierras raras y tono constructivo sobre inversión, los grandes beneficiados inmediatos deberían ser los sectores más sensibles a comercio global y cadena de suministro: industriales, transporte, maquinaria, algunos exportadores agrícolas, aeroespacial y parte de Asia ex-Japón. También sería una noticia razonablemente buena para activos cíclicos y para monedas más ligadas a crecimiento global, porque implicaría menos riesgo de otro golpe comercial a corto plazo.

Si, en cambio, la reunión acaba con lenguaje amable pero sin avances tangibles, el mercado probablemente lo tolerará un tiempo. Pero si además deja señales de endurecimiento sobre Taiwán, tecnología o comercio, entonces volverá la pregunta que hoy parece temporalmente dejada de lado: si la pausa arancelaria era solo una tregua temporal o el preludio de otra ronda de presión. Y en ese caso, la correción sería bastante más visible en sectores industriales, en Asia, en nombres sensibles a cadena de suministro y en todo lo que se ha beneficiado del último tramo de alivio comercial.

La forma más útil de leer esta cumbre no es preguntarse si “se arregla” la relación entre Trump y Xi. Eso no va a pasar. Lo que sí puede pasar es algo mucho más valioso para los mercados: que ambos acuerden extender la tregua. Y, en este contexto, postergar el conflicto ya sería una noticia bastante útil.