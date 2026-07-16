Los futuros de los principales índices europeos han abierto la sesión del jueves con una ligera presión bajista, con el Stoxx 600 cayendo alrededor de un 0,4-0,5%, tras una nueva oleada de ataques recíprocos entre Estados Unidos e Irán durante la tarde y la noche.

El conflicto en Oriente Medio lastra a las bolsas europeas

El principal factor que está impulsando al mercado es la escalada del conflicto en Oriente Medio. Teherán ha advertido que destruirá infraestructuras en la región si el presidente Trump cumple su amenaza de atacar centrales eléctricas y puentes iraníes, mientras que, al mismo tiempo, ha declarado el estrecho de Ormuz como una “línea roja que no debe cruzarse” ante cualquier interferencia estadounidense.

Los mercados tecnológicos asiáticos sufrieron fuertes caídas durante la noche (Kospi -6%, Nikkei -2,8%, Kosdaq -4,5%), lo que provocó descensos en fabricantes europeos de semiconductores como Infineon (-3,87%), a pesar de los resultados récord de TSMC.

Como consecuencia, el sector tecnológico europeo se encuentra entre los peores valores de la sesión de hoy, arrastrando a los índices a la baja pese a los sólidos fundamentales de la industria de semiconductores.

El crudo Brent sube alrededor de un 0,4-0,7% hasta situarse cerca de los 84,5 dólares por barril (el WTI alrededor de los 79,5 dólares), prolongando su avance de casi un 11% esta semana como respuesta a los ataques estadounidenses contra objetivos iraníes, incluido Bandar Abbas.

El dólar estadounidense se mantiene estable y ligeramente más débil (índice DXY alrededor de 100,4-100,5), después de haber caído hasta su nivel más bajo desde el 18 de junio como reacción a unos datos del índice de precios de producción (IPP/PPI) de Estados Unidos más débiles de lo esperado. Mientras tanto, el yen continúa bajo presión, cerca de mínimos de 40 años frente al dólar, alrededor de los 162 yenes por dólar.

El mercado de bonos está reaccionando con calma: la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha subido ligeramente hasta el 4,56%, y el mercado ahora descuenta solo un 10% de probabilidad de una subida de tipos de la Reserva Federal este mes, frente al 43% de hace apenas unas semanas.

El sector financiero lidera la sesión

Los sectores financiero e industrial-bancario son los que mejor comportamiento están mostrando: los bancos españoles e italianos (BBVA +0,99%, UniCredit +0,95%) y ASML (+1,02%), tras una revisión al alza de sus previsiones de ventas para 2026, impulsada por la demanda de chips de inteligencia artificial.

El sector energético, la industria pesada y algunas compañías de consumo son los que peor evolución presentan. Infineon, Schneider Electric, TotalEnergies y Siemens Energy registran caídas de entre el 1,5% y casi el 4%, mientras que las empresas químicas y minoristas (Ahold Delhaize, Enel) también se encuentran bajo presión.

En conjunto, el sentimiento en los mercados bursátiles europeos sigue mostrando “fatiga” ante el conflicto de Oriente Medio. Los inversores están ignorando cada vez más los titulares geopolíticos y centrándose en la temporada de resultados empresariales, que comienza en Europa la próxima semana y que se prevé sea la más sólida de los últimos tres años.

Noticias corporativas