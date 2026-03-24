Resumen de mitad de sesión: el mercado europeo se tambalea

La volatilidad actualmente visible en el mercado bursátil europeo. Fuente: xStation

La sesión del martes en los mercados europeos transcurre en un ambiente volátil, aunque dominado por la incertidumbre en torno al alto el fuego de cinco días acordado entre Estados Unidos e Irán respecto a los ataques a objetivos energéticos, a pesar de que Irán niega que se hayan producido conversaciones y de que Israel continúa con sus ataques. El dólar, el petróleo y el oro siguen siendo los principales indicadores de volatilidad del mercado en medio de la agitación geopolítica.

El petróleo y el dólar superan al oro mientras el mercado sigue viendo riesgos elevados

Observándolos ahora, podemos ver que la sesión de hoy se desarrolla en un clima de escepticismo del mercado. El petróleo y el USD superan al oro, lo que puede indicar que el mercado sigue viendo muchos riesgos en los próximos días. OIL y OIL.WTI suben más de un 1%, aunque los precios siguen por debajo de los 98 dólares por barril. El índice del dólar USDIDX sube un 0,23%, mientras que las divisas del hemisferio sur vuelven a ser las de peor comportamiento, perdiendo un 0,67% (AUDUSD) y un 0,55% (NZDUSD) frente al USD, respectivamente.

Las bolsas europeas giran a la baja

En las bolsas en sí, no vemos una tendencia clara, aunque el impulso se ha vuelto más bajista en los últimos minutos. El DAX 40 alemán cae actualmente un 0,8%, mientras que el CAC 40 francés baja un 0,7% al final de la primera sesión del martes. El W20 polaco está teniendo un desempeño muy pobre, con descensos de alrededor del 1,1% (el mayor perdedor del continente).

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