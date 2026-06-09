Resumen de mitad de sesión: Europa en rally, los alcistas vuelven con fuerza 🚀

Los índices europeos suben este martes. El STOXX 600 avanza alrededor de un 0,5%, el DAX gana un 0,85% hasta los 24.782 puntos y el Euro STOXX 50 sube un 1,0%.

Las ganancias están impulsadas principalmente por el sector bancario, que se beneficia de la desescalada en Oriente Medio. Irán e Israel han detenido los ataques mutuos, mejorando el sentimiento global de los mercados, aunque persiste cierta cautela debido a que el estrecho de Ormuz continúa cerrado.

El mercado también está descontando una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo (BCE) en la reunión del jueves, aunque la atención se centra más en la futura trayectoria de la política monetaria que en la propia decisión.

El petróleo registra fuertes caídas:

El WTI baja un 2,44%, hasta los 89,02 dólares por barril.

hasta los 89,02 dólares por barril. El Brent cae un 2,01%, hasta los 92,25 dólares por barril.

Estas bajadas reflejan una reducción de la prima de riesgo geopolítico.

Por su parte, el dólar estadounidense se debilita:

El índice dólar cae un 0,20%.

El par EUR/USD sube hasta 1,1566.

El USD/PLN retrocede un 0,29%, hasta 3,66.

Sectores

El sector financiero lidera las subidas en el Euro STOXX 50 con un avance del 1,43%, impulsando especialmente a los bancos italianos y a UBS.

También destacan:

Bienes de consumo básico (+1,61%)

Comunicaciones (+0,91%)

Industriales (+0,64%)

Los sectores con peor comportamiento son:

Tecnología (-0,14%)

Energía (-0,10%)

Materias primas (-0,02%)

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