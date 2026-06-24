Resumen de mitad de sesión: Pánico en las acciones de defensa🚨Rheinmetall se desploma un 13%

Las bolsas europeas abrieron la sesión del miércoles con cautela, tanto el STOXX 50 como el STOXX 600 cotizando casi planos tras la reciente ola de ventas liderada por el sector tecnológico. Los inversores siguen atentos al desarrollo de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, así como al informe de resultados de Micron que se publicará hoy más tarde y que podría ofrecer nuevas pistas sobre las perspectivas del sector de semiconductores. Al mismo tiempo, los valores europeos de defensa sufrieron una presión significativa tras los informes que indican que Alemania podría abandonar sus planes para construir seis fragatas F126, el que habría sido el mayor programa de adquisición naval del país desde la Segunda Guerra Mundial.

Según el Financial Times, Berlín está considerando descartar el programa multimillonario F126 y reemplazarlo con la compra de ocho fragatas Meko A-200, de menor tamaño.

Rheinmetall estuvo entre los valores más castigados, ya que se esperaba que la compañía fuera el contratista principal del programa F126, valorado potencialmente en hasta 12.800 millones de euros.

ya que se esperaba que la compañía fuera el contratista principal del programa F126, La empresa iba a asumir el contrato en sustitución del astillero holandés Damen Naval tras años de retrasos, aunque todavía no se había concedido la aprobación final del comité de presupuesto de Alemania.

La presión de venta se extendió a todo el sector de defensa europeo, con caídas en Hensoldt del 2,9%, Renk del 4,0%, Saab del 2,6%, Leonardo del 3,5% y BAE Systems del 1,6%.

Este descenso refleja un debilitamiento de la confianza hacia las acciones de defensa en 2026, a medida que los inversores cuestionan cada vez más qué proporción del gasto militar anunciado se traducirá finalmente en ingresos para los contratistas.

Una reestructuración del programa F126 también supondría un revés para las ambiciones de defensa de Alemania, dado el compromiso de Berlín de construir el ejército convencional más fuerte de Europa para el año 2039.

Gráfico del DAX 40 (velas diarias)

Fuente: xStation5

Rheinmetall pierde su prima por certeza de contratos

Rheinmetall se vio sometida a una intensa presión ante los informes de que Alemania podría cancelar la compra de seis fragatas antisubmarinas F126 y redirigir el pedido a TKMS. La acción llegó a caer casi un 17% en su mínimo intradía, registrando su mayor caída en un solo día desde abril de 2025. Para los inversores, el problema va más allá de la pérdida potencial de un gran contrato; el mercado está empezando a cuestionar la idea de que los compromisos de gasto en defensa de Alemania se traducirán automáticamente en un crecimiento de los ingresos para sus mayores contratistas. Al mismo tiempo, los inversores descuentan cada vez más la posibilidad de una desescalada gradual de los conflictos tanto en Oriente Medio como en Ucrania, lo que reduce el entusiasmo por el rally previo del sector de defensa.

Según los analistas de Morgan Stanley, la cancelación del programa podría dar lugar a aproximadamente 2.000 millones de euros en amortizaciones para Rheinmetall. Esto es especialmente relevante porque la dirección de la empresa confiaba en asegurar el contrato antes del receso parlamentario de verano. Mientras tanto, las acciones de TKMS subieron hasta un 12%, lo que sugiere que los inversores no están descontando necesariamente un menor gasto en defensa alemán a nivel general, sino más bien un cambio en qué empresas tienen probabilidades de beneficiarse de los futuros contratos.

Una fuente adicional de presión proviene de la planeada salida a bolsa (IPO) de KNDS en Frankfurt y París. Se espera que los accionistas actuales (el Estado francés y Wegmann & Co) ofrezcan una participación del 20% en la compañía. Para los inversores, esto crea otra vía de exposición al sector de defensa europeo y podría reducir la concentración de los flujos de capital que antes se dirigían exclusivamente a Rheinmetall.

Gráfico de futuros de Rheinmetall (velas diarias)

Fuente: xStation5