Resumen diario: auge festivo en materias primas

Las bolsas de Estados Unidos entran en el período festivo con volatilidad y volumen de negociación limitados, aunque con predominio de alzas. Entre los índices estadounidenses, el líder es el S&P 500, cuyos contratos suben cerca de 0,4%. Resultados similares muestran el Nasdaq 100 y el Dow Jones, con alzas en torno a 0,3%. En contraste, el Russell 2000 muestra un desempeño más débil y cae alrededor de 0,4% en la sesión de hoy.
Estados Unidos publicó datos de PIB inesperadamente positivos, con un crecimiento en el tercer trimestre de 4,3%, muy por encima del 3,2% previsto. Si bien la sorpresa es favorable, la calidad de las lecturas macroeconómicas comienza a generar dudas y cuestionamientos.
Los datos de producción industrial resultaron levemente mejores de lo esperado: el crecimiento mensual fue de 0,2%, frente al 0,1% estimado. En términos anuales, la producción avanzó hasta 2,2%.
El tono positivo de los datos económicos no se refleja en la confianza del consumidor, según el Conference Board. El indicador se ubicó en 89,1, por debajo del 91,9 esperado, marcando una caída respecto al mes previo y uno de los peores registros de diciembre de la última década.
En Europa, también predominan movimientos acotados, mayoritariamente al alza. La mayoría de los contratos sube entre 0,1% y 0,2%. Los líderes son el SMI 20 (Suiza) y el VStoxx, ambos con alzas cercanas al 0,5%. En contraste, se observan caídas en el CAC 40 francés y en los índices polacos, con retrocesos de 0,2% y 0,7%, respectivamente.
Novo Nordisk recibió la aprobación de la FDA para comercializar su fármaco GLP-1 en formato tabletas, tras lo cual la acción subió cerca de 0,8%.
Nvidia avanza más de 2% en la jornada, impulsada por el sentimiento positivo en torno a las entregas del chip H200 a China. No obstante, surgen reportes controvertidos desde Asia que apuntan a que la empresa “Megaspeed” podría haber participado en reventas o contrabando ilegal de chips de la compañía.
Se observan fuertes alzas en el mercado de materias primas. En el segmento energético, el gas natural sube cerca de 7%. Los metales industriales también avanzan: el níquel gana casi 3% y el cobre sube 1,2%, alcanzando un nuevo récord de precios.
Los metales preciosos continúan su tendencia alcista: el platino sube hasta 6% y la plata avanza cerca de 4%, alcanzando un máximo histórico de 71 dólares por onza.
En el mercado cambiario, destaca un fuerte fortalecimiento del yen japonés y del franco suizo, que avanzan frente a la mayoría de las divisas. El dólar estadounidense muestra un desempeño débil.
El sentimiento en el mercado de criptomonedas es moderado, aunque predomina el pesimismo. Bitcoin cae 0,8% y se sitúa en torno a 87.700 dólares, mientras que Ethereum muestra un desempeño aún más débil, con una caída superior al 2%, perforando el nivel de 2.950 dólares.
