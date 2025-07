Resumen diario: El dólar retrocede, mientras los índices estadounidenses alcanzan nuevos máximos históricos (30.06.2025)

Los índices bursátiles estadounidenses cierran el segundo trimestre de 2025 en niveles récord, impulsados por un discurso más moderado por parte de la Reserva Federal y las expectativas de acuerdos comerciales entre EE. UU. y sus principales socios. El S&P 500, el Nasdaq y el Russell 2000 subieron cerca de un 0,2% en la jornada, mientras que el Dow Jones Industrial Average avanzó aproximadamente un 0,35%. El Índice de Actividad Manufacturera de la Fed de Dallas se situó en -12,7 en junio (pronóstico: -12; anterior: -15,3). La caída en la actividad del sector se atribuye a una menor demanda de bienes industriales, dinámica laboral más débil, mayores costes de financiación y la persistente incertidumbre arancelaria. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Según Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, la inflación en EE. UU. volverá al 2% sin necesidad de subir los tipos. Bostic apoya un recorte de tasas en 2025 y tres en 2026. En su opinión, el mercado laboral sigue estable, y el impacto inflacionario de los aranceles se hará sentir con mayor fuerza en 2026. Europa cierra con leves correcciones Los índices europeos registraron en general ligeros retrocesos, tras las fuertes alzas de la semana anterior: DAX: -0,5%

CAC 40: -0,3%

FTSE 100: -0,4%

SMI: -0,5% Las excepciones fueron las bolsas de Milán (FTSE MIB: +0,13%) y Madrid (IBEX 35: +0,17%). En Alemania, el IPC preliminar de junio muestra una estabilización en torno al objetivo del BCE: la inflación interanual se situó en 2% (vs. 2,2% previsto). Por otro lado, las ventas minoristas resultaron significativamente más débiles de lo esperado: +1,6% interanual frente al +3,3% estimado. En Reino Unido, el PIB del primer trimestre creció un 0,7% intertrimestral, en línea con las expectativas, y reflejando una aceleración frente al trimestre anterior (+0,1% t/t). Divisas, metales y criptomonedas En el mercado forex, el dólar extiende su declive histórico, cayendo a su nivel más bajo desde febrero de 2022 (USDIDX: -0,45%). La pérdida de confianza en el billete verde y los comentarios moderados de la Fed impulsan a las divisas refugio como el franco suizo (USDCHF: -0,7%) y el yen japonés (USDJPY: -0,25%). Las monedas de Oceanía se ven favorecidas por las perspectivas comerciales (AUD/USD: +0,6%; NZD/USD: +0,5%). El EUR/USD rompe otra barrera psicológica al subir 0,4% hasta 1,1766. En metales preciosos, el oro avanza apoyado por la debilidad del dólar (+0,6% a 3.295 USD/onza), mientras que la plata cotiza estable. En el mercado cripto, el sentimiento es mixto: Bitcoin: +0,2% a 107.735 USD

Ethereum: +2,5% a 2.495 USD

Solana: +3,8%

Ripple: +1,6%

