Resumen diario: El dólar - yen sube un 1,8% a medida que el dólar estadounidense avanza 🗽Sentimientos mixtos en Wall Street; los precios del petróleo caen

La sesi贸n del mi茅rcoles en los mercados burs谩tiles europeos termin贸 con un estado de 谩nimo dispar. El DAX alem谩n cerr贸 la sesi贸n casi un 0,33% m谩s bajo, mientras que el CAC40 franc茅s sum贸 un 0,05% y el WIG20 polaco logr贸 resistir la presi贸n de la oferta y cerr贸 un 0,08% m谩s alto. El rally alcista se extendi贸 hoy por el 铆ndice Hang Seng, aunque las empresas chinas individuales que cotizan en Wall Street ya no muestran este optimismo, hasta tal punto.

En Wall Street, dominan las ca铆das. El 煤nico 铆ndice que gana intrad铆a es el Nasdaq (+0,1%). El peor desempe帽o en este momento es el Russell 2000, que cae un 0,22%. Aunque el sentimiento en el mercado burs谩til estadounidense es bastante d茅bil, el 铆ndice VIX cae un 1%

El S&P 500 no logr贸 recuperarse y cotiza ligeramente a la baja en la segunda parte de la sesi贸n. Las entregas estimadas informadas por Tesla decepcionaron a los inversores hoy, en 462 890 frente a las 463 897 esperadas. Mientras que la producci贸n super贸 las previsiones, Tesla pierde hoy casi un 6% Producci贸n de 469.796 veh铆culos frente a las previsiones de 465.828 Entregas del Model 3/Y 439.975, frente a las previsiones de 435.920 Producci贸n de otros modelos 26.128, frente a las previsiones de 17.640

Las acciones de Humana registran una liquidaci贸n del 15% impulsada por una menor demanda del seguro de pensiones de la compa帽铆a. Las acciones de Nike se revalorizan casi un 7% en respuesta a unas ventas decepcionantes y un retroceso en las previsiones anuales; no ayudado por unos m谩rgenes mejorados y una sorpresa positiva en los ingresos netos

En el mercado de divisas, el tema n煤mero uno sigue siendo el yen japon茅s, que ya se est谩 debilitando casi un 1,8% frente al d贸lar en una base intrad铆a, tras los comentarios moderados del nuevo primer ministro de Jap贸n, Ishiba.

Barkin de la Fed coment贸 que : "Estoy observando de cerca c贸mo las tasas de inter茅s m谩s bajas influyen en las ventas de viviendas y autom贸viles para ver si la demanda corre el riesgo de superar la oferta. 50 puntos b谩sicos de recortes mostrados como la proyecci贸n mediana de los responsables de la pol铆tica de la Fed para el resto de este a帽o tambi茅n aliviar铆an un poco las tasas".

: "Estoy observando de cerca c贸mo las tasas de inter茅s m谩s bajas influyen en las ventas de viviendas y autom贸viles para ver si la demanda corre el riesgo de superar la oferta. 50 puntos b谩sicos de recortes mostrados como la proyecci贸n mediana de los responsables de la pol铆tica de la Fed para el resto de este a帽o tambi茅n aliviar铆an un poco las tasas". La falta de una direcci贸n com煤n tambi茅n caracteriza al mercado de metales preciosos hoy, donde por un lado vemos aumentos del 0,6% en los precios de la plata y, por el otro, descensos del 0,5% en los precios del oro.

Cambio de empleo no agr铆cola de ADP en EE. UU. (septiembre): Actual: 143k; Pron贸stico: 124k; Anteriormente: 89k. Vemos un fortalecimiento del d贸lar hoy, evidente en una ca铆da del 0,2% en el eurod贸lar; datos m谩s s贸lidos del mercado laboral respaldaron los rendimientos

Los precios del petr贸leo caen y borran algunas de las ganancias despu茅s del repunte de ayer. Israel hasta ahora no ha respondido al ataque de Ir谩n, aunque la Casa Blanca y las Fuerzas de Defensa de Israel todav铆a est谩n considerando una respuesta militar. El c谩rtel OPEP+ acord贸 aliviar los recortes de producci贸n en diciembre, informa WSJ. Adem谩s, la OPEP dijo que la organizaci贸n est谩 trabajando con Rusia, Kazajst谩n e Irak para compensar la sobreproducci贸n pasada. El petr贸leo tambi茅n se negocia bajo presi贸n debido a inventarios estadounidenses m谩s altos de lo esperado. Inventarios de crudo en EE. UU.: +3,8900 millones Pron贸stico: -1,500 millones; Anteriormente: -4,471 millones Destilados: -1,284 millones (Estimado: -2,000 millones; Anteriormente: -2,227 millones)

- Cushing: +840 mil (anteriormente: +116 mil)

- Gasolina: +1,119 millones (estimado: +200 mil; anteriormente: -1,538 millones) Los contratos de trigo subieron m谩s de un 2% hoy, respaldados por la escalada en Oriente Medio, la prima clim谩tica, la sequ铆a en la regi贸n del Mar Negro, Rusia y las llanuras del sur de Estados Unidos. El sentimiento del mercado de criptomonedas sigue siendo d茅bil, con Bitcoin cotizando a 61.500 d贸lares. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "