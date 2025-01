Resumen diario: El ORO sube un 0,7% impulsado por el debilitamiento del dólar estadounidense 📈La toma de beneficios pesa en Wall Street🗽

La sesi贸n en Europa estuvo marcada por los compradores en la fase inicial, pero los vendedores tomaron el control. El DAX de Alemania y el FTSE de Gran Breta帽a perdieron terreno. El CAC49 de Francia subi贸 casi un 0,5%

Los activos chinos subieron despu茅s de que Trump diera noticias positivas tras su reuni贸n con Xi Jinping. Transmiti贸 que podr铆a buscar un acuerdo con el l铆der chino y "preferir铆a no imponer aranceles a China". Los ADR de las empresas chinas PDD Holdings suben聽casi un 7% y Alibaba subi贸 un 3%. Los contratos de 铆ndices chinos CHN.cash y HK.cash aumentan聽en el rango del 2% El eurod贸lar sube casi un 0,8% hoy en la ola de las declaraciones "moderadas" de ayer de Trump, quien anunci贸 una presi贸n a la baja sobre los precios del petr贸leo y una conversaci贸n con el presidente de la Reserva Federal, Powell, sobre posibles recortes de tasas. Adem谩s, el PMI estadounidense, que fue menor de lo esperado, debilit贸 al d贸lar estadounidense. Las lecturas preliminares del PMI de Europa publicadas hoy mostraron una mejora parcial, especialmente en Alemania y, sorprendentemente, tambi茅n en el Reino Unido. PMI industrial de Alemania: 44,1 (esperado: 42,7; anterior: 42,5)

PMI de servicios de Alemania: 52,5 (esperado: 51,0; anterior: 51,2)

PMI industrial de Francia: 45,3 (esperado: 42,5; anterior: 41,9)

PMI de servicios de Francia: 48,9 (esperado: 49,4; anterior: 49,3)

PMI manufacturero del Reino Unido: 48,2 (esperado: 47; anterior: 47)

PMI de servicios del Reino Unido: 51,2 (esperado: 50,9; anterior: 51,1) Los 铆ndices de Wall Street est谩n registrando ca铆das limitadas hoy, con el contrato Nasdaq 100 (US100) cayendo casi un 0,7%, debido a un retroceso de casi el 3% en las acciones de Nvidia y la debilidad en el sector de semiconductores, donde el sentimiento fue en parte "malcriada" por los d茅biles resultados trimestrales de Texas Instruments. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Las acciones de Intuitive Surgical caen casi un 4% a pesar de ganancias y ventas r茅cord; la compa帽铆a se帽al贸 que espera un crecimiento interanual menor al esperado en el n煤mero de procedimientos en 2025.

Las acciones de Meta Platforms suben m谩s del 1,5% y suben a nuevos m谩ximos hist贸ricos. La compa帽铆a est谩 aumentando sus ambiciones de inteligencia artificial, anunciando planes para gastar entre 60 y 65 mil millones de d贸lares en gastos de capital para 2025, un sorprendente aumento del 70% con respecto a la orientaci贸n anterior.

El oro aumenta聽casi un 0,7%, aprovechando la ola de una ca铆da del 0,6% en el 铆ndice del d贸lar, que se vio parcialmente "perjudicado" por lecturas m谩s d茅biles de la econom铆a estadounidense. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 a帽os retroceden solo ligeramente al 4,63%. Informe PMI de Estados Unidos para enero: PMI de servicios: real 52,8 frente a pron贸stico 56,5; anterior 56,8;

PMI compuesto de S&P Global: actual 52,4 frente a pron贸stico 55,6; anteriormente 55,4;

PMI manufacturero: actual 50,1 frente a pron贸stico 49,8; anterior 49,4; Informe de expectativas de inflaci贸n y sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para enero: 脥ndice de sentimiento del consumidor de Michigan: 71,1; pron贸stico 73,2; anteriormente 74,0;

脥ndice de expectativas de inflaci贸n a 5 a帽os de Michigan: 3,2 %; pron贸stico 3,2 %; anteriormente 3,3 %;

脥ndice de expectativas de inflaci贸n a 1 a帽o de Michigan: 3,3 %; pron贸stico 3,2 %; anteriormente 3,3 % 聽 Las materias primas agr铆colas pierden terreno en su mayor铆a. Los futuros de trigo de Chicago (CBOT) caen casi un 2 %; El trigo y la soja retrocedieron casi un 1% El cobre, el zinc y otros metales industriales registraron hoy una volatilidad muy limitada

Las criptomonedas cotizan al alza al final de la semana, con el Bitcoin acerc谩ndose a los 107.000 d贸lares. Los ETF han estado acumulando Bitcoin durante las 煤ltimas 6 sesiones consecutivas, aunque la escala de entradas netas positivas cay贸 a 177 millones de d贸lares el jueves 23 de enero

Vladimir Putin expres贸 su voluntad de negociar con la administraci贸n estadounidense y cit贸 las buenas relaciones con Trump basadas en los "intereses" de ambos pa铆ses.聽 Fuente: xStation5

