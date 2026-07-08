Resumen Diario: escalada en Medio Oriente. Las minutas del FOMC refuerzan los temores por la inflación

El presidente Donald Trump anunció oficialmente el fin del alto el fuego con Irán durante la cumbre de la OTAN en Ankara, calificando el acuerdo previo como "una pérdida de tiempo" y describiendo a las autoridades iraníes como "mentirosas".

Las fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo un amplio ataque de represalia contra más de 80 objetivos en territorio iraní, incluidos sistemas de defensa aérea, en respuesta a los ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Irán violó directamente los términos del memorando temporal de 60 días firmado el mes pasado, que garantizaba el paso seguro y libre de embarcaciones a cambio de la suspensión de las sanciones estadounidenses y del inicio de conversaciones sobre el programa nuclear. El ataque iraní involucró al menos tres buques comerciales, incluido un buque tanque de gas natural licuado (GNL). Teherán respondió a la represalia con una nueva ola de ataques, esta vez contra objetivos en Baréin y Kuwait.

Washington restableció inmediatamente todas las sanciones al comercio internacional de petróleo iraní, revocando las exenciones previamente otorgadas.

Donald Trump insinuó la reanudación del bloqueo portuario, intensificando el temor del mercado a un regreso de un conflicto a gran escala.

Durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Trump anunció la posibilidad de nuevos ataques aéreos contra Irán y advirtió sobre una posible volatilidad en el mercado del petróleo en el corto plazo, aunque pronosticó caídas significativas de los precios en el largo plazo. Al mismo tiempo, señaló que no espera una guerra a gran escala.