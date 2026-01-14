Resumen Diario: Futuros de EE. UU. Retroceden Ante Tensiones Geopolíticas y Presión Inflacionaria

Corrección en renta variable: Los futuros de acciones en EE. UU. registraron una caída pronunciada durante la sesión de hoy, presionados por la escalada de la incertidumbre geopolítica y la menor probabilidad de recortes de tasas en el corto plazo.

Fricción geopolítica: Aumentan las especulaciones sobre una posible intervención de EE. UU. en Irán en los próximos días; algunos reportes indican que ciertas unidades estadounidenses en Qatar habrían recibido órdenes de evacuar sus bases.

Alza de metales preciosos: En un contexto de búsqueda de refugio, el oro superó el umbral de los USD 4.600 por onza, mientras que la plata cotiza por encima de los USD 90 por onza. Pese a los rumores sobre restricciones de oferta física, los inventarios de plata en el COMEX se mantienen cerca de máximos históricos.

Desempeño de índices: El S&P 500 registró una caída superior al 1%, mientras que el Nasdaq 100 retrocedió 1,6%.

Decepción en la banca: Aunque la mayoría de los grandes bancos presentó beneficios que superaron las expectativas o mostraron momentum positivo, las acciones del sector bancario retrocedieron. Bank of America cayó más de 5% y Citigroup más de 4%, con descensos más moderados en Wells Fargo y JPMorgan. Goldman Sachs publicará sus resultados mañana.

Energía y modo risk-off: La creciente ansiedad ante un potencial conflicto entre EE. UU. e Irán no solo ha impulsado los precios del petróleo, sino que también ha provocado una salida generalizada de la renta variable estadounidense.

Presiones inflacionarias: Los datos del IPP sorprendieron al alza, con la tasa general anual alcanzando el 3% y la lectura mensual en 0,1%. Más preocupante aún, el IPP subyacente repuntó hasta 3,0% interanual, frustrando las expectativas de una moderación hacia 2,7%, tras un fuerte avance mensual de 0,3%.

Consumo resiliente: Las ventas minoristas de noviembre superaron las previsiones, con una alza de 0,6% frente al 0,4% esperado. Aunque el crecimiento interanual se moderó de 3,47% a 3,3%, los datos refuerzan la narrativa de una economía resistente.

Divisas y discurso de bancos centrales: Los intentos de recuperación del EUR/USD se vieron frenados por la fortaleza de los datos de EE. UU. y los mensajes restrictivos de los miembros de la Fed Bostic y Kashkari, quienes sugirieron que recortes de tasas inminentes son poco probables.

Incertidumbre judicial: El Tribunal Supremo volvió a aplazar su fallo sobre la legalidad de los aranceles de Donald Trump. Sin una fecha definida de publicación, el mercado se mantiene en alerta, especialmente ante posibles anuncios alrededor de las 16:00 CET.

Perspectivas de OPI en IA: Gigantes de la inteligencia artificial como Anthropic y OpenAI estarían siguiendo los pasos de SpaceX, dando primeros pasos hacia ofertas públicas iniciales.

Deterioros en el sector energético: Las acciones de BP retrocedieron tras conocerse la posibilidad de un deterioro contable de hasta GBP 5.000 millones en el cuarto trimestre, vinculado principalmente a sus negocios de transición energética.

Estrategia de M&A de Pharma: Tras perder la puja por Metsera, Novo Nordisk ha señalado su disposición a avanzar con adquisiciones agresivas dentro del segmento de tratamientos contra la obesidad.