Resumen diario: Irán no cierra el Estrecho de Ormuz, pero ataca bases estadounidenses (23.06.2025)

No hubo una escalada total de la situación en Oriente Medio tras el ataque aéreo de EE. UU. del fin de semana contra la infraestructura nuclear de Irán.

Irán disparó entre 6 y 10 misiles contra bases estadounidenses en Catar y probablemente también en Irak, según las agencias Tasnim y Akharin. Catar interceptó todos los misiles, y los índices bursátiles estadounidenses repuntaron ante las esperanzas de que la situación no escale a un conflicto regional más amplio ( DJIA +0,5 % , S&P 500 +0,3 % , Nasdaq +0,5 % , US500 +0,4 % ).

El petróleo comenzó el día con una caída del 5 % , tras el discurso del domingo de Irán en el Parlamento, donde no se anunció el cierre del Estrecho de Ormuz. Hasta ahora, no se han tomado acciones concretas, mientras continúa la amenaza al tránsito de barcos —especialmente petroleros —.

El crudo limitó sus pérdidas y comenzó a repuntar a lo largo del día por la caída del dólar. Además, el petróleo cayó al nivel más bajo desde el 18 de junio debido a que Irán optó por una escalada limitada (sin ataques a buques ni ataques masivos a bases estadounidenses).

Irán informó que usó la misma cantidad de misiles que EE. UU. en su ataque a Irán durante el fin de semana. También señaló que no busca conflicto con Catar y que las autoridades cataríes fueron advertidas con antelación para minimizar víctimas . Cabe destacar que todos los misiles fueron interceptados por las defensas antiaéreas.

El oro sube un 0,3 % hoy, aunque el repunte en la apertura no superó el 1 %. El mercado no percibe un alto riesgo asociado a la situación actual en Oriente Medio.

En el mercado de renta fija, se observó una volatilidad significativa impulsada por los acontecimientos en Medio Oriente y comentarios moderados de Michelle Bowman , quien respalda una pausa en las tasas de interés. Goolsbee también señaló que, con mayor claridad sobre los aranceles, la Fed debería actuar con cautela.

El índice del dólar borró todas las pérdidas anteriores en la sesión y repunta un 0,1 % , liderado por monedas consideradas refugio como el franco suizo (USDCHF: -0,6 %) y el euro (EURUSD: +0,3 %, hacia 1,155) .

La libra esterlina también sube ( GBPUSD: +0,4 % ), así como la corona sueca (NOK: +0,5 %) .

Las divisas oceánicas aún cotizan a la baja ( AUDUSD, NZDUSD: -0,1 % ), al igual que el yen (USDJPY: +0,2 %) y el dólar canadiense (USDCAD: +0,15 %) .

Los PMI de EE. UU. superaron las expectativas, aunque el índice compuesto cayó comparado con los datos de mayo.

El PMI manufacturero se ubicó en 52 puntos , con previsiones de descenso a 51. El PMI de servicios subió a 53,1 , con previsiones en 52,9 y un dato anterior de 53,7.

Los PMI reflejaron una demanda interna aún sólida en EE. UU. y un aumento de presión en los productores debido a los aranceles.

El PMI manufacturero de Alemania cayó a 48,3 puntos desde 49,1, en línea con las previsiones. El de Francia bajó a 47,8 , frente a una expectativa de 49 puntos.

El PMI de servicios de Alemania cayó inesperadamente a 49,4 desde 47,1, pese a una previsión de alza a 47,9. El índice francés cayó a 48,7 , con una previsión de 49,1 y un dato anterior de 48,9.

El mercado inmobiliario estadounidense mostró una recuperación inesperada en mayo : las ventas de viviendas existentes subieron 0,8 % mensual , frente a una previsión de caída del 1,3 %.

En el mercado de criptomonedas, observamos un impulso generalizado:

Bitcoin gana un 2 %, superando los $101.700;

Ethereum sube un 3,8 % a $2.385;

entre los tokens alternativos se destacan:

Sushi (+8,6 %), Dogecoin (+5,4 %) y Chainlink (+4,9 %).

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "