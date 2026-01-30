Resumen diario: jornada histórica para los metales preciosos; la PLATA pierde 30%; el DÓLAR se fortalece 💡

Cerramos una semana turbulenta en los mercados financieros:
- El oro y la plata están registrando caídas sin precedentes, cerrando la jornada más difícil de su historia moderna de negociación. El oro ya ha perdido más de 10,5% de su valor. La plata presenta un desempeño aún peor, cayendo hasta 30% hasta USD 76,5 por onza, lo que representa el peor resultado porcentual diario en la historia de este mercado, superando incluso el famoso colapso de los hermanos Hunt en la década de 1980.
- Poco antes de las 16:00 horas (GMT-3), momento en que se redactaba este informe, los metales desaceleraron parcialmente su impulso bajista. La PLATA reaccionó en torno a la media móvil exponencial (EMA) de 50 días.
- El presidente Donald Trump celebró los niveles récord del índice S&P 500, que alcanzó un nuevo máximo histórico. Trump anunció que estaba enviando una gran “cantidad de barcos” hacia Irán, describiéndola como “incluso mayor que la enviada a Venezuela”, y exigió que Irán alcance un acuerdo de inmediato, advirtiendo: “deberían llegar a un acuerdo; si no, veremos qué ocurre”. El presidente también realizó una evaluación positiva de las conversaciones con el liderazgo venezolano, señalando brevemente: “EL LIDERAZGO DE VENEZUELA VA MUY BIEN”, lo que sugiere avances en las negociaciones o una estabilización de la situación en ese país.
- Donald Trump anunció que Kevin Warsh será su nominado para suceder a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal. Warsh fue miembro del banco central entre 2006 y 2011, por lo que cuenta con una sólida experiencia en política monetaria. También es un hombre de Wall Street y fue considerado uno de los miembros más restrictivos de la Reserva Federal durante su etapa. Además, fue un crítico abierto de los programas de expansión cuantitativa.
- El anuncio de Google sobre el Proyecto Genie generó pánico en el mercado, con fuertes caídas en las acciones de los principales actores del sector de videojuegos:
Unity Software cayó 12%, Roblox perdió 8% y Take-Two Interactive retrocedió 7%. Unity es líder en motores y herramientas para desarrolladores de videojuegos a nivel global; Roblox es conocida por su plataforma de creación de juegos generados por usuarios; y Take-Two destaca por franquicias exitosas como Grand Theft Auto y Red Dead Redemption. El Proyecto Genie amenaza el valor central de estas compañías, ya que permite crear mundos virtuales interactivos directamente a partir de texto e imágenes, evitando los procesos tradicionales y complejos de desarrollo que requerían conocimientos y herramientas especializadas.
- Apple inicia el año fiscal 2026 con su trimestre más sólido de la historia. El gigante de Cupertino no solo está rompiendo récords de ventas, sino que también está redefiniendo su estrategia de crecimiento, enfocándose en la sinergia entre hardware potente y servicios de alto margen, junto con un enfoque evolutivo en inteligencia artificial. Aunque la compañía ha sido criticada en los últimos meses por quedar rezagada en el rally de inteligencia artificial, no se puede descartar que haber esperado la primera fase le otorgue beneficios claros, especialmente frente a los elevados costos asumidos por otras grandes tecnológicas como Alphabet, Meta y Microsoft.
- American Express publicó resultados del cuarto trimestre en línea con las expectativas del mercado. El beneficio por acción fue de USD 3,53 frente a una previsión de USD 3,54, mientras que los ingresos alcanzaron USD 18.980 millones (un incremento interanual de 9%), ligeramente por encima de los USD 18.920 millones esperados. El crecimiento de ingresos estuvo impulsado por un mayor gasto de los tarjetahabientes, un aumento del ingreso neto por intereses apoyado en el crecimiento de los saldos de crédito rotativo y un sólido aumento de las comisiones por tarjetas.
- El contexto geopolítico incierto apoyó hoy a las materias primas energéticas, principalmente petróleo y gas. Sin embargo, en la segunda mitad del día, cuando Trump mencionó que Irán desea firmar un acuerdo con Estados Unidos, las subidas del WTI se frenaron y se revirtieron. El gas natural (NATGAS), en cambio, mantiene subidas cercanas al 10%.
- El dólar estadounidense es el gran ganador en el mercado de divisas. La moneda estadounidense registra subidas significativas frente a la mayoría de las divisas, siendo especialmente notable la apreciación frente al dólar australiano y el franco suizo.
Fuente: xStation
