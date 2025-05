Resumen diario: la relajación arancelaria impulsa a los mercados bursátiles y al dólar estadounidense

Los índices estadounidenses se encuentran al alza hoy, impulsados por la distensión en las relaciones entre EE. UU. y China. El índice S&P 500 sube más de un 3 % y supera el nivel de los 5800 puntos, el Dow Jones gana un 2,6 %, y los mayores avances se observan en el Nasdaq ( +4,2 % ) y en el índice Russell 2000 de pequeñas capitalizaciones ( +3,6 % ).

El impulso alcista está siendo liderado por las compañías Mag7 . Las acciones de Amazon y Meta Platforms se destacan, con avances de casi un 8 % .

A raíz de las negociaciones del fin de semana, EE. UU. y China anunciaron una reducción mutua de aranceles por 90 días en 115 puntos porcentuales . Esto implica que los aranceles a productos estadounidenses se reducirán al 10 % , y los aranceles a productos chinos al 30 % (incluidos los aranceles sobre el fentanilo). La mejora en las relaciones comerciales entre ambos países elimina un factor de riesgo que ha estado pesando sobre el mercado en las últimas semanas.

El mercado reaccionó de inmediato. Las materias primas repuntaron con fuerza, excepto el oro , que pierde más de un 3 % hoy. El índice VIX, conocido como índice del “miedo” por reflejar la volatilidad del mercado, cayó más de un 14 % .

El cambio continuo hacia una estrategia de mayor exposición al riesgo, sumado al alza en los principales índices bursátiles, también se refleja en los activos considerados “refugio seguro”. Además de la caída en los precios del oro, se registran aumentos en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. , con los rendimientos de los bonos a 10 años superando el 4,45 % .

La regulación publicada hoy por Trump, que apunta a reducir los precios de los medicamentos en EE. UU., resultó ser menos estricta de lo esperado por el mercado . Como consecuencia, las acciones de los fabricantes de medicamentos en EE. UU. están registrando alzas . Eli Lilly sube aproximadamente un 3,7 % , Pfizer un 3,5 % y Bristol Myers Squibb más de un 4 % .

Infineon Technologies AG revisó a la baja su previsión anual y señaló que espera una leve caída en los ingresos fiscales de 2025 , tras tener en cuenta los desafíos económicos y el impacto estimado de los aranceles.

El dólar estadounidense domina hoy el mercado de divisas . La apreciación de la principal moneda de reserva del mundo provocó reacciones opuestas en el yen japonés y el franco suizo, que fueron los grandes perdedores del día .

En el mercado de materias primas , se observan alzas en los precios del petróleo . Los futuros del crudo Brent suben alrededor de un 2 % , situándose apenas por debajo de los 65 USD, y los del WTI suben un 2,1 % , superando los 62 USD. Las alzas del viernes fueron prácticamente anuladas por las caídas de los futuros del gas, que hoy retroceden en torno a un 3,8 % .

Los futuros del café están saliendo de una fase de consolidación de corto plazo y caen cerca de un 3,6 %, alcanzando su nivel más bajo desde mediados de abril. El mercado del cacao muestra también un tono levemente bajista, con contratos que pierden alrededor de un 0,5 %.

