Resumen diario: Las bolsas extienden el repunte tras sorpresa alcista en el NFP; el dólar se recupera (03.07.2025)

Wall Street cerró más temprano debido a las celebraciones del 4 de julio (mañana no habrá sesión).

Los principales índices estadounidenses alcanzaron nuevos máximos hoy, impulsados por un informe de empleo (NFP) más sólido de lo esperado. El Nasdaq 100 lideró las alzas (+1%), el S&P 500 superó el nivel de 6250 puntos (+0,9%) y el Dow Jones subió más de un 0,8%.

La votación final del "Big Beautiful Bill" de Trump continúa retrasada debido a un extenso discurso —que ya supera las 8 horas— del congresista Hakeem Jeffries, líder del Partido Demócrata, quien está haciendo uso de la norma conocida como magic minute, que permite a los líderes partidarios hablar sin límite de tiempo una vez concluido el debate de un proyecto de ley.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 147.000 (frente a 110.000 esperadas), con una revisión al alza del dato anterior a 144.000 (desde 139.000). La tasa de desempleo bajó inesperadamente al 4,1% (pronóstico: 4,3%; dato previo: 4,2%).

El Índice ISM de servicios de EE. UU. subió a 50,8, superando tanto las expectativas (50,5) como la lectura anterior (49,9).

Ante la solidez del mercado laboral, disminuyeron las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. En consecuencia, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 6 puntos básicos, superando nuevamente el 4,34%. Este movimiento borró las subidas recientes en los precios de los bonos observadas en las últimas dos semanas.

Lucid Group subió cerca de un 6% tras reportar un récord de vehículos eléctricos vendidos en el segundo trimestre de 2025. La empresa entregó 3.309 unidades, frente a 2.394 en el mismo periodo del año anterior.

Tesla se mantuvo sin cambios respecto al cierre de ayer, a pesar de la persistente debilidad en sus ventas. En el segundo trimestre de 2025, las entregas de vehículos cayeron a 384.000 unidades, lo que representa una caída superior al 13% interanual. Es el segundo trimestre consecutivo con entregas por debajo de las 400.000 unidades.

Los mercados europeos extienden las alzas de ayer. Entre los principales índices, el DAX de Alemania y el FTSE 100 del Reino Unido se destacan con subidas de aproximadamente 0,6%. El FTSE MIB italiano avanza un 0,4% y el CAC 40 francés gana un 0,2%. El único retroceso se observa en el SMI suizo, que cae poco más de un 0,1%.

Los PMI de servicios europeos superaron levemente las expectativas, aunque la sorpresa fue modesta. Entre las principales economías de la Eurozona, solo Italia y España reportaron cifras por encima de los 50 puntos.

La inflación del IPC suizo repuntó ligeramente, desafiando las previsiones de persistencia deflacionaria. El índice subió un 0,1% interanual (estimación: -0,1% a/a; dato previo: -0,1% a/a).

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se recupera con fuerza frente a la mayoría de las divisas del G10 tras el sólido dato de empleo (Índice Dólar: +0,35%). Las mayores correcciones se dan frente a monedas consideradas refugio: el franco suizo (USD/CHF: +0,4%), el yen japonés (USD/JPY: +1%) y el euro (EUR/USD: -0,35% hasta 1,1756). El dólar canadiense (USD/CAD: -0,25%) y la libra esterlina (GBP/USD: +0,1%) mostraron mayor resiliencia.

El crudo Brent y el WTI retroceden un 0,4% y 0,6%, respectivamente, tras conocerse que la OPEP está evaluando un aumento de producción en agosto de hasta 411.000 barriles por día. Los futuros de gas natural también cayeron un 1,1% tras datos que mostraron inventarios mayores a lo previsto en EE. UU.

En cuanto a metales preciosos, predominan las caídas: los futuros de platino cedieron un 2,9%, borrando parte de las alzas de ayer y acercándose al límite superior del rango de consolidación semanal. El oro cayó aproximadamente un 0,7%, el paladio un 0,9%, mientras que la plata extendió su rally, ganando un 0,8%.

En el mercado de criptomonedas, las caídas continúan. Aunque el Bitcoin sube un 0,25% hasta los 109.480 dólares, otros activos importantes operan en negativo: Ethereum (-0,7% hasta 2.574 USD), Solana (-1,75%), Graph (-1,3%), Sushi (-0,8%) y Trump (-0,7%).

