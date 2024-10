Resumen diario: Las presiones inflacionarias vuelven a tocar a la puerta de Estados Unidos. Los principales bancos superaron el consenso

Wall Street abrió al alza a pesar de las preaperturas bajistas. El S&P500 sube un 0,47%, el Dow Jones suma un 0,75%, el Nasdaq cotiza un 0,25% más alto y el Russell 2000 de pequeña capitalización sube un 1,65%.

Los resultados del tercer trimestre de 2024 de los principales bancos estadounidenses han mostrado un rendimiento sólido a pesar de las preocupaciones iniciales y el agresivo recorte de las tasas de interés en septiembre. BNY Mellon y JP Morgan Chase superaron el consenso de los analistas en prácticamente todas las métricas, mientras que Wells Fargo informó de unos ingresos más débiles, principalmente debido a una demanda de préstamos decepcionante.

BlackRock alcanzó hoy su nuevo ATH después de unas sólidas ganancias en el tercer trimestre. El fondo informó de unos ingresos netos mejores de lo esperado en casi todos los segmentos, con un rendimiento especialmente sólido en las entradas a largo plazo y las entradas netas de acciones.

Tesla pierde hoy más del 8%, tras presentar el muy esperado robotaxi "cibertaxi" en el evento "We, Robot" de Los Ángeles de ayer. Tesla estima que los costes de producción serán de 30.000 dólares, pero no ha dado detalles sobre la rapidez con la que podría aumentarlos ni sobre cómo afrontar los obstáculos regulatorios.

Wolfspeed avanza hoy más del 23% tras conocerse la información sobre la posible llegada a la fase final de las negociaciones de un contrato significativo para sus obleas de 200 mm.

Los índices europeos cerraron la sesión de hoy con ligeros aumentos. El DAX subió un 0,9%, el CAC40 un 0,5%, el FTSE 100 un 0,2% y el SMI suizo un 0,6%.

En el mercado de bonos del Tesoro seguimos viendo una tendencia alcista en los rendimientos. Los rendimientos estadounidenses a 10 años aumentaron a más del 4,077%, mientras que los rendimientos alemanes a 10 años superan ahora el 2,265%.

El IPP y el IPP básico en Estados Unidos aumentaron ligeramente en septiembre, superando ambos los pronósticos iniciales en 0,2 pp (1,8% y 2,8% de variación interanual respectivamente).

Los datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan fueron más débiles de lo esperado, lo que indica una desaceleración de las ganancias anteriores en optimismo entre los consumidores estadounidenses. El índice cayó de 70,1 en agosto a 68,9 en septiembre (70,9 esperado), mientras que las expectativas de inflación a 1 año aumentaron inesperadamente al 2,9% (2,7% anteriormente).

El total de lecturas de inflación más altas de lo esperado en los EE. UU. esta semana ha moderado aún más los precios del mercado del próximo recorte de tasas de la Fed: las apuestas actuales giran en torno a una probabilidad del 90% de un recorte estándar de 25 puntos básicos y prácticamente ninguna expectativa de ir más allá.

Los datos del PIB del Reino Unido fueron más bajos de lo esperado. El crecimiento se desaceleró desde el 1,2% del mes anterior al 1% interanual en septiembre. Sin embargo, se observa una ligera recuperación en los datos de manufactura (1,1% frente al -1% anterior) y producción industrial (0,5% frente al -0,8% anterior). EspañolLa lectura final del IPC/HICP en Alemania para septiembre estuvo en línea con las expectativas del mercado (1,6% y 1,8% interanual respectivamente).

El primer ministro francés ha revelado una serie de aumentos de impuestos dirigidos a las grandes empresas, que se espera que generen 8.000 millones de euros de ingresos fiscales adicionales. El nuevo plan presupuestario, bastante austero, apunta a 60.000 millones de euros en recortes de gastos para desafiar los crecientes déficits de Francia y reducirlo al 5% para fines del próximo año.

Las criptomonedas cierran la semana con ganancias significativas: Dogecoin sube un 4,5%, Bitcoin gana un 4,4%, Ethereum cotiza un 2,7% más alto y Solana sube un 4,84%.

Los contratos de cacao terminaron otro día con fuertes alzas. El precio aumentó hoy más del 3% y, por lo tanto, el contrato terminó toda la semana con una ganancia de más del 10%.

Los metales preciosos terminan la sesión con ganancias. El Oro aumentó un 1,1%, la plata un 1,3% y el Platino un 1,5%.

Entre las monedas del G10, la corona noruega es la más fuerte, con una apreciación frente a la canasta de monedas de más del 0,56%. El dólar neozelandés también aumentó casi un 0,4%, mientras que el yen japonés fue el que más perdió, con una depreciación de más del 0,3%.

