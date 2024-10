Resumen diario: Los índices de Wall Street se ven presionados por los débiles datos del JOLTS en EE.UU.; persiste la incertidumbre en el mercado

Los índices de Wall Street abrieron la sesión a la baja, pero no lograron mantener el impulso alcista, con ganancias del Nasdaq 100 del 0,1% y del S&P 500 del 0,15%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron por debajo del 3,8% después de un informe del mercado laboral estadounidense JOLTS más débil de lo esperado

El informe JOLTS de EE. UU. fue de 7,67 millones frente a los 8,1 millones esperados y los 8,184 millones anteriores

Los pedidos de fábrica fueron del 5% frente al 4,8% esperado y el -3,3% anterior

Bienes duraderos básicos de EE. UU. (revisados): -0,2% frente al -0,2% esperado y el -0,2% anterior

Tesla lideró las alzas entre las grandes empresas tecnológicas, con beneficios de más del 5% impulsadas por la creciente demanda en China y el posible debut del Tesla Y de 6 asientos. Nvidia cotiza sin cambios después de ayer, débil cuando la acción registró un récord histórico de una sesión de caída de capitalización de mercado de $ 279 mil millones

Dollar Tree cae después de resultados más débiles de lo esperado, citando un debilitamiento de la demanda. La empresa de software GitLab gana un 20% con un aumento del 30% en los ingresos interanuales y un sólido informe general del segundo trimestre, respaldado por los comentarios de los analistas de Baird

Los índices europeos terminan la sesión de hoy con caídas en todos los mercados principales. El índice alemán DAX cayó un 0,8%, el CAC40 cayó casi un -1%, el índice FTSE 100 bajo un -0,35% y el índice Stoxx Europe 600 cayó casi un -1%.

Las lecturas finales del PMI para la eurozona fueron mixtas, con el sector servicios ligeramente por debajo de las expectativas del mercado. PMI compuesto final de la eurozona para agosto: 51,2 frente a 51 previsto PMI de servicios final de la eurozona para agosto: 52,9 frente a 53,3 previsto PMI compuesto final de Alemania para agosto: 48,4 frente a 48,5 previsto PMI de servicios final de Alemania para agosto: 51,4 frente a 51,2 PMI compuesto final del Reino Unido para agosto: 53,8 frente a 53,4 previsto PMI de servicios final del Reino Unido para agosto fue de 53,7 frente a 53,3 previsto

Bostic de la Fed comentó que la inflación en la economía estadounidense está cayendo "sosteniblemente", sin embargo, esta caída aún no está justificada, mientras que la Fed no debería ser demasiado restrictiva, ya que el mercado laboral muestra señales de debilitamiento, con fuentes comerciales citando una desaceleración de la dinámica económica.

El índice de volatilidad CBOE cayó por debajo de 18,5, pero en la segunda mitad de la sesión podemos ver un ligero repunte por encima de 19 nuevamente, lo que indica expectativas de volatilidad de alguna manera elevadas antes del informe NFP del viernes.

El Banco de Canadá decidió recortar las tasas en 25 pb a 4,25%. La decisión estuvo en línea con las expectativas, por lo tanto.

Entre las principales monedas, el yen japonés mostró el aumento más fuerte de alrededor del 0,8%; el franco suizo también ganó, lo que indica una demanda de "refugio seguro" en los mercados de divisas. La única moneda del G10 que cayó hoy fue el dólar estadounidense.

El contrato de futuros de trigo de diciembre en la Bolsa de Comercio de Chicago sube casi un 2%, liderando las alzas entre las materias primas blandas comercializadas en EE. UU. Una temporada de cosechas europea más débil de lo esperado y expectativas de producción más bajas en el Mar Negro, Rusia y la Eurozona apoyaron la estacionalidad que deshizo las posiciones cortas de los grandes especuladores

El petróleo cae un 0,6%, el gas natural cae un 2% hoy; el aluminio, el cobre y el zinc caen más del 1% presionados también por lecturas macroeconómicas más débiles de lo esperado de China

La plata y el oro están bastante tranquilos hoy, subiendo un 0,1% y un 0,05% respectivamente. El Bitcoin sorprendentemente rebotó por encima de los $58k, a pesar de que ayer ayer hubo el mayor volumen neto de ETFs desde principios de agosto, de casi $300 millones.

