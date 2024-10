Resumen diario: los índices estadounidenses reducen las alzas iniciales; dólar retoma tendencia alcista 🔔

El sentimiento del mercado durante la sesión europea fue mixto. El DAX sube un 0,2% a pesar de los débiles resultados de Mercedes-Benz. El índice alemán de clima empresarial Ifo superó ligeramente las expectativas. El FTSE y el CAC40 francés cayeron ligeramente. El fabricante de repuestos para automóviles Valeo rebajó su previsión de ventas anuales, lo que provocó que las acciones cayeran más del 10%, mientras que la empresa sueca Electrolux cayó más del 16% tras unos resultados financieros decepcionantes.

En Estados Unidos, los índices recortaron sus ganancias iniciales y cerraron con un sentimiento mixto. El índice Nasdaq 100, que inicialmente experimentó un aumento de casi el 1,60%, terminó con un beneficio de sólo el 0,60%, mientras que los índices S&P 500 y Russell 2000 cerraron con una caída del 0,20% y el 0,50%, respectivamente.

El dólar reanudó sus ganancias después de una caída inicial de la sesión, con el índice del dólar subiendo ahora más del 0,20%, alcanzando los 104,1000 puntos. La libra esterlina (GBP) y el franco suizo (CHF) también se mantuvieron fuertes entre las monedas del G10, subiendo cada una entre un 0,2% y un 0,3%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó casi 2 puntos básicos, hasta más del 4,21%, mientras que el rendimiento de los bonos a 2 años cayó ligeramente hasta el 4,08%.

En Estados Unidos, los pedidos de bienes duraderos de septiembre cayeron un -0,8% intermensual, frente a una previsión del -1,1% y los datos anteriores del 0%. Esta caída se debió principalmente a una caída del 3,1% en los pedidos de equipos de transporte, aunque los pedidos del sector de defensa aumentaron un 6,4% mes tras mes.

El informe de la Universidad de Michigan mostró una mejora en el sentimiento entre los estadounidenses. consumidores, con un índice final de 70, superando tanto la previsión de 69 como la lectura anterior de 68,9. Las expectativas aumentaron a 74,1 frente a la previsión de 73, y las expectativas de inflación a un año disminuyeron al 2,7% desde el 2,9% previsto y el 2,9% anterior.

El oro y la plata experimentaron una volatilidad mínima. Los futuros del trigo cayeron más de un 2%, mientras que el algodón prolongó la liquidación de ayer otro 1,3%, alcanzando los 70,7 dólares por fardo. El paladio ganó más del 3% y puede seguir siendo sensible a las noticias de una posible escalada diplomática con Rusia, ya que el G7 está considerando una prohibición de los recursos rusos. Inteligencia de EE.UU. informa que Corea del Norte podría haber enviado más de 3.000 tropas a Rusia.

El sentimiento del mercado de criptomonedas también se debilitó después de las alzas iniciales, con Bitcoin cayendo un 1,30% a 67.200 USD y Ethereum cayendo un 1,20%, poniendo a prueba el nivel de 2.500 USD.

Las acciones del holding de moda Tapestry (TPR.US) ganaron un 17%, mientras que Capri Holdings (CPRI.US) se desplomó más de un 47% después de que un tribunal federal bloqueara la adquisición de Capri por parte de un competidor, citando posibles efectos negativos en los consumidores.

