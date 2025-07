Resumen diario: los índices estadounidenses retroceden desde máximos históricos; el EUR/USD amplía su caída (29.07.2025)

Tras un inicio notablemente optimista en la sesión del martes, Wall Street revirtió su curso y cerró en negativo. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq marcaron máximos intradía, pero luego recortaron ganancias, con el S&P cayendo un 0,1 % y el Nasdaq volviendo ligeramente a terreno positivo. El Dow Jones registró un retroceso más marcado del 0,25 %, mientras que el Russell 2000 ( US2000 ) de pequeña capitalización cayó un 0,5 %.

En contraste, los mercados europeos tuvieron una sesión sólida. El DAX alemán ( DAX ) subió más de un 1,1 %, junto con el ITA40 de Italia y el SPA35 de España. El CAC 40 francés ( CAC 40 ) y el FTSE 100 británico ( FTSE 100 ) también avanzaron cerca de un 0,7 %. El índice WIG20 de Polonia ( WIG20 ) subió más de un 1 %, a pesar de la persistente debilidad del zloty polaco.

El EUR/USD cayó a su nivel más bajo desde el 23 de junio, presionado por la debilidad del euro derivada de un acuerdo comercial considerado desfavorable desde la perspectiva de la UE. Mientras tanto, el dólar estadounidense sigue firme ( índice USD: +0,2 % ), respaldado por una reducción en los riesgos de guerra comercial y datos económicos sólidos. La confianza del consumidor en EE. UU. para julio subió a 97,2, aunque las ofertas de empleo (JOLTS) bajaron a 7,44 millones.

Los metales preciosos registraron alzas: el oro subió un 0,3 %, el platino un 0,2 % y el paladio un 0,9 %, mientras que la plata se mantuvo estable.

El modelo GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta sugiere que el PIB de EE. UU. en el segundo trimestre habría crecido alrededor de un 2,9 %, frente a una estimación previa del 2,4 %, impulsado principalmente por un fuerte desempeño en exportaciones netas.

Los precios del petróleo continuaron al alza, con el WTI subiendo cerca de un 1 %, alcanzando su nivel más alto desde mediados de julio. Las subidas se ven impulsadas por la fuerte demanda estacional y la renovada presión sobre Rusia para entablar negociaciones de paz con Ucrania, con posibles sanciones secundarias por parte de EE. UU. sobre la mesa.

Novo Nordisk (Dinamarca) : Las acciones se desplomaron un 22 % (hasta -30 % intradía) después de que la empresa emitiera una fuerte rebaja en su proyección de crecimiento de ventas para 2025 (del 13–21 % al 8–14 %). La baja demanda del medicamento para la obesidad Wegovy de Eli Lilly también contribuyó a la revisión a la baja.

Boeing (BA.US) : Informó un aumento interanual del 35 % en ingresos durante el segundo trimestre, impulsado por mayores entregas de aeronaves comerciales y el retorno a la rentabilidad de su división de defensa. A pesar de reducir su pérdida neta por acción a $1,24, las acciones cerraron con una caída cercana al 4 %, afectadas por un sentimiento negativo generalizado.

UnitedHealth (UNH.US) : Las ganancias por acción (EPS) del segundo trimestre fueron de $4,08 frente a los $4,48 esperados, con ingresos de $111.600 millones. El aumento en los costos sanitarios presionó los márgenes. La empresa redujo su guía de EPS para el año completo a $16, muy por debajo del consenso, lo que provocó una caída en las acciones de más del 5 %.

Procter & Gamble (PG.US) : Superó ligeramente las expectativas, con un EPS del segundo trimestre de $1,48 (vs. $1,43 previsto) sobre ingresos de $20.900 millones. La empresa advirtió sobre vientos en contra relacionados con aranceles. Las acciones subieron moderadamente hoy, aunque acumulan una caída del 6 % en el año.

PayPal (PYPL.US) : Superó las expectativas con un EPS del segundo trimestre de $1,40 (vs. $1,30 previsto) y unos ingresos de $8.290 millones (+5 % interanual). El volumen de pagos aumentó un 6 % interanual hasta los $443.500 millones, y la empresa elevó su guía de beneficios para todo el año. Sin embargo, pese al sólido informe, las acciones cayeron más del 9 % debido a que los inversores tomaron beneficios.

Mañana será una jornada clave, con la publicación del PIB del segundo trimestre en EE. UU., el informe de empleo de ADP, los datos de inflación de Australia y la muy esperada decisión de tasas de la Reserva Federal. Al cierre, se esperan los resultados de Meta y Microsoft, marcando un momento crucial para la narrativa tecnológica de esta semana.

