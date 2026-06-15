Resumen diario: Los mercados entran en euforia tras un avance histórico en las relaciones entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo preliminar de paz, poniendo fin a un conflicto militar que se mantenía activo desde febrero.

En virtud del acuerdo, se ha establecido un alto el fuego de 60 días, que entrará en vigor de manera inmediata.

La firma oficial del memorando está programada para el viernes en Suiza, y se espera que el texto del documento sea publicado poco después de la ceremonia.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, fue el primero en informar sobre el acuerdo, seguido por las confirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi.

Según las declaraciones de las autoridades iraníes, las operaciones militares deberán finalizar en todos los frentes, incluido Líbano.

Durante las próximas semanas se celebrarán nuevas negociaciones relacionadas con el programa nuclear iraní, las sanciones económicas y los asuntos de seguridad regional.

Todavía no se ha firmado un tratado de paz definitivo. El documento actual funciona únicamente como un acuerdo marco y un alto el fuego, dejando pendientes la resolución final del programa nuclear iraní y el futuro de las sanciones.

Durante una reunión bilateral con el presidente estadounidense Donald Trump en el marco de la cumbre del G7, el presidente francés Emmanuel Macron declaró la disposición de las fuerzas armadas francesas para colaborar en la protección de la navegación en el Estrecho de Ormuz, sujeto a la aprobación y coordinación de Estados Unidos, lo que refleja la voluntad de Europa de participar activamente en la estabilización de la región.

Israel sigue siendo el principal factor de riesgo y un posible foco de tensión, ya que varios políticos israelíes han expresado críticas al acuerdo y han enfatizado abiertamente que el marco establecido entre Estados Unidos e Irán no es vinculante para Israel, dado que no aborda el programa nuclear ni las actividades de grupos respaldados por Irán en la región.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que la atención de la administración estadounidense comienza a desplazarse desde el conflicto con Irán hacia la guerra entre Rusia y Ucrania, sugiriendo una posible mayor implicación de Estados Unidos en el proceso de negociación tras conversaciones constructivas con Volodímir Zelenski y Vladimir Putin.