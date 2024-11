Resumen diario: Los mercados estadounidenses se recuperan, los precios del petróleo suben y Tesla lidera los beneficios tecnológicos

Las acciones estadounidenses han vuelto a los beneficios después de una semana bajista. El S&P500 suma un 0,43%, el Nasdaq sube un 0,57%, el Russell 2000 de pequeña capitalización cotiza un 0,31% más alto y solo el Dow Jones pasa la sesión en números rojos con una caída del 0,15%.

Los índices europeos cotizan sin una dirección firme. Observamos pérdidas en el DAX alemán (-0,11%), el FTSE MIB italiano (-1,27%) y el WIG20 polaco (-0,19%), mientras que el CAC40 francés sube un 0,12% y el FTSE 100 británico cotiza un 0,57% más alto.

Según Stournaras, del BCE, un recorte de tasas de 25 puntos básicos en diciembre es razonable y se producirán "muchos otros" si la inflación sigue volviendo al objetivo del 2% de forma constante y predecible. Por otro lado, el miembro del consejo del BCE advierte de que los aranceles de Trump podrían conducir a una recesión a medio plazo.

El EURUSD se recuperó de un soporte psicológico de 1,0500 a medida que el repunte del dólar tras las elecciones comenzaba a desvanecerse (actualmente se encuentra en 1,0589). Entre otras divisas, la corona noruega y el dólar australiano son las que más se aprecian frente al dólar estadounidense, la libra esterlina muestra fortaleza antes de los datos de inflación del Reino Unido, el yen se debilita un 0,3% frente al dólar estadounidense ya que Ueda, del BoJ, no proporciona un calendario exacto de futuras subidas de tasas.

La interrupción del servicio de Johan Sverdrup hace subir los precios del petróleo un 3%. El incidente ha impactado los mercados petroleros globales, con los futuros del crudo Brent subiendo un 2,98% a 73,06 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate de EE.UU. subió un 2,8% a 68,89 dólares. Este aumento de precios se produce en medio de las tensiones existentes en el mercado relacionadas con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Gas Natural sube un 3,8% a 2,92 dólares.

Bitcoin supera el nivel de 92.000 dólares y vuelve a probar máximos históricos a pesar de dos días seguidos de salidas netas de los ETF; ahora vuelve a caer por debajo de los 91.000 dólares. Criptomonedas más pequeñas en alza; Tezos, Algorand y Stellar suben en el rango del 20-40%; Ethereum sigue por debajo de los 3.200 dólares

El oro se está recuperando hoy, a pesar de un dólar fuerte persistente y unos rendimientos en aumento. A nivel mundial, hay informes de una mayor demanda de oro en la India, especialmente durante la temporada de bodas. Por el contrario, la demanda de joyas chinas se ha contraído a un ritmo de dos dígitos desde que comenzó el año. El precio ha subido un 2% hasta alrededor de 2.600 dólares la onza. La plata sube un 3% y alcanza los 31 dólares la onza, mientras que el paladio sube un 7%.

Los informes recientes que revelan problemas de sobrecalentamiento en los nuevos bastidores de servidores Blackwell de Nvidia han hecho que las acciones de la empresa caigan un 1,6%

Las acciones de Tesla están subiendo un 5,6% tras los informes de que el equipo de transición de Donald Trump pretende establecer un marco federal para regular los vehículos autónomos a través del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

Boeing planea despedir a más de 2.200 trabajadores en Washington y Oregón como parte de su objetivo más amplio de reducir 17.000 puestos de trabajo a nivel mundial. Los despidos incluyen a cientos de ingenieros y trabajadores de producción, lo que genera preocupaciones sobre el aumento de las cargas de trabajo para el personal restante mientras la empresa trabaja para reactivar la producción del 737 MAX tras una reciente huelga.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "