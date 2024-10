Resumen diario: Los mercados eufóricos apuestan un 65% a un recorte de tasas de 50 puntos básicos tras la reunión de la Fed de mañana

Los índices estadounidenses perdieron sus alzas iniciales y actualmente cotizan con pocos cambios. Solo las empresas de pequeña capitalización se mantienen en terreno positivo, con el índice Russell 2000 subiendo un 0,60% hasta los 2.200 puntos. El aumento de las empresas del Russell2000 se puede atribuir a los próximos recortes de los tipos de interés en Estados Unidos mañana. Se espera que la flexibilización de la política monetaria beneficie a las empresas más pequeñas, que han sido las más afectadas por la política restrictiva de la Reserva Federal.

Los índices europeos cerraron la sesión con sentimientos mixtos: el IBX35 español subió un 0,4% y el ATX20 austriaco aumentó un 0,1%. Por el lado negativo, el DAX alemán cayó un 0,3%, el CAC40 francés un 0,4%, el FTSE 100 británico un 0,35% y el FTSE MIB italiano un 0,1%.

Los datos de ventas minoristas de los EE. UU. fueron dispares. Contrariamente a los pronósticos, las ventas minoristas aumentaron un 0,1% intermensual (frente a la caída esperada del -0,2%). Además, el crecimiento de julio se revisó al alza en 10 puntos básicos hasta el 1,1% (anteriormente: 1%).

La producción industrial de agosto aumentó significativamente por encima de las expectativas del mercado, junto con los datos de ventas "no recesivos", lo que indica una perspectiva prometedora para un escenario de aterrizaje suave. Los datos finales mostraron un aumento mensual del 0,8% en comparación con las expectativas del mercado del 0,2% y el -0,6% anterior.

Al momento de la publicación del informe, los mercados están descontando una probabilidad del 65% de un recorte de 50 puntos básicos durante la reunión de la Fed de mañana, con solo un 35% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos. Las expectativas aumentaron esta semana; hace solo una semana, las probabilidades de un doble recorte eran del 34%.

El informe de sentimiento económico de Alemania, ZEW, fue mucho más bajo de lo esperado. Tanto el índice general como las lecturas de sentimiento actuales confirmaron que las caídas continúan. La lectura ZEW de hoy de 3,6 (frente a la esperada de 17) es la más baja desde octubre de 2023.

La lectura de inflación del IPC de Canadá fue más baja de lo esperado. Los datos actuales muestran un cambio de precio interanual del 2,0% en comparación con el 2,1% esperado y el 2,0% anterior. La inflación subyacente cayó aún más hasta el 1,5% interanual (desde el 1,7%).

El dólar estadounidense redujo sus caidas iniciales y estaba ganando terreno en el momento de la publicación. La subida se produjo después de unos datos más fuertes de lo esperado de la economía estadounidense. El índice del dólar USD - IDX ha subido un 0,30% hasta los 100,6000 puntos.

El bitcoin rebotó un 4,50% hasta los 60.800 dólares, superando una vez más la barrera psicológica de los 60.000 dólares. El sentimiento del mercado está mejorando gradualmente, y los inversores anticipan los efectos positivos del primer recorte de los tipos de interés estadounidenses en la reunión de mañana.

En el mercado de los metales preciosos, las tendencias alcistas recientes se están ralentizando: el oro pierde un 0,7%, la plata un 0,45% y el platino un 0,8%. Sin embargo, el oro se mantiene en niveles históricamente altos, por encima de un retroceso recientemente roto.

Los futuros del algodón retroceden (Algodón: -1,25%) tras las alzas iniciales impulsadas por las preocupaciones sobre la temporada de huracanes en Estados Unidos. Los pronósticos actuales del Centro Nacional de Huracanes de Miami sugieren que la tormenta tropical Gordon se debilitará y se alejará de Estados Unidos en los próximos días.

