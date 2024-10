Resumen diario: Los mercados se muestran cautelosos a la espera de los resultados del sector tecnológico, el petróleo se recupera por los riesgos geopolíticos

Los índices estadounidenses se contraen al comienzo de la semana debido a la anticipación de los resultados financieros de las principales empresas para el tercer trimestre de 2024. El S&P 500 cotiza un 0,3% a la baja, el Nasdaq se mantiene estable, el DJIA baja un 0,7% y el Russell 2000 de pequeña capitalización se desploma un 1,4 %

Los mercados europeos también comenzaron la semana en números rojos. El CAC40 francés pierde un 0,87%, el DAX alemán cotiza un 0,75% a la baja, el FTSE MIB italiano baja un 0,64% y el FTSE 100 británico se contrae un 0,37%.

SAP, líder europeo de TI en soluciones de servicios empresariales y en la nube, publicará sus resultados del tercer trimestre de 2024 a las 21:00 horas GMT. Las expectativas son altas, ya que la compañía ha aumentado consecutivamente sus ingresos mes tras mes, lo que ha hecho subir sus acciones un 54% hasta la fecha.

El petróleo sube un 1,5% tras una semana de caídas consecutivas. El reciente intento de asesinato del primer ministro de Israel aumenta el riesgo de una mayor escalada del conflicto en Oriente Medio, ya que Israel está llevando a cabo un ataque aéreo en el Líbano y Gaza.

Las acciones de Boeing se recuperan alrededor del 3% gracias a que se alcanzó un acuerdo provisional con los huelguistas. La oferta incluye un aumento salarial del 35% y un bono de ratificación de $7000.

El IPP inferior a lo esperado en Alemania reduce las posibilidades de una decisión agresiva por parte del BCE, lo que incide en la breve debilidad del euro tras la lectura de los datos. Alemán (Y/Y): -1,4% (est -1,1%; anterior -0,8%)

El índice económico líder (LEI) del Conference Board para EE. UU. disminuyó un 0,5 % en septiembre de 2024 a 99,7 frente al -0,3 % esperado, tras una caída del 0,3 % en agosto.

Spirit Airlines Inc. anunció una extensión de su acuerdo de procesamiento de tarjetas de crédito con EE. UU. Asociación Nacional de Bancos.

Estados Unidos El mercado de bonos del Tesoro sigue siendo un punto focal para los inversores a medida que los rendimientos continúan aumentando, con el índice de referencia a 10 años subiendo por encima del 4,11% el lunes. Este movimiento alcista se produce mientras los participantes del mercado esperan información de una serie de discursos de las autoridades de la Reserva Federal programados a lo largo del día.

El USD es la moneda más fuerte hoy en día, apreciándose frente al EUR un 0,4% y un 0,1% frente al CHF. El CHF también es una moneda fuerte y sólo cae frente al USD.

El mercado de las criptomonedas está cayendo hoy. Ethereum ha bajado un 1,4%, Dogecoin pierde un 0,4% y Bitcoin cae un 2,1%, hasta unos 67.300 dólares.

Los metales preciosos están ganando principalmente hoy: el oro fija un nuevo ATH en 2725 y sube un 0,1%, la plata sube un 0,7%, mientras que el platino baja un 0,8%.

