Resumen Diario: Mercados alcistas, más informes de resultados

Los índices estadounidenses suben por segundo día consecutivo

AUD baja a pesar de una mayor inflación

El FOMC ajusta el tipo IOER, poca reacción del mercado

Informes clave aún por delante

Normalmente, la Fed es el punto culminante de la semana, a veces del mes, pero ese no era el caso hoy. La Fed mantuvo los tipos sin cambios y el ajuste del tipo IOER de 1.55 a 1.6% es principalmente técnico, pero el presidente Powell pareció dar el primer paso para retirar las compras de Letras del tesoro y las operaciones de repos en el segundo trimestre, aunque también hizo hincapié en la Fed. De mantener las reservas de al menos $ 1.5 billones en cualquier momento e insinuó que el banco central siempre podría actuar para garantizar que las reservas no caigan por debajo de ese punto. Entonces, si bien esto es una preparación para la estrategia de salida, es difícil llamarlo hawkish (expectativa de subida de tipos).

El objetivo principal sigue siendo el virus y, aunque el número de detecciones y víctimas continúa aumentando a un ritmo significativo, los inversores parecen acostumbrarse a la situación y solo pueden reaccionar ante nuevos impulsos importantes. Uno de esos impulsos podría haber sido una decisión de British Airways de congelar vuelos a China, pero eso no ha sido suficiente para romper la confianza del mercado hoy. Sin embargo, la situación sigue siendo muy fluida y los signos adicionales de propagación del virus pueden llevar a un nuevo riesgo.

Los índices en los EE. UU. tuvieron un buen respaldo después de que Apple (AAPL.US) presentase un sólido informe del cuarto trimestre con mayores BPA e ingresos que aumentaron casi un 9% a/a. El buen humor estaba presente en Europa, donde ITA40 se disparó a máximos de 12 años (la derrota de Salvini en las elecciones locales también jugó un papel).

El AUD fue inicialmente respaldado con una inflación trimestral mayor a la esperada (+ 0.7% q / q) que podría socavar las esperanzas para el recorte del RBA, pero al final del día, el australiano cayó por la presión de la caída de los precios de los productos básicos. Los movimientos de FX fueron realmente menores: la clave aquí fueron EURUSD y GBPUSD defendiendo sus apoyos hasta ahora (1.10 y 1.30 respectivamente).

En el área de productos básicos, el oro y la plata se recuperaron un poco a pesar de los ánimos optimistas, el petróleo se redujo ligeramente a medida que los inventarios más altos limitaron las esperanzas de recuperación y los precios del cobre continuaron cayendo en el nivel más bajo desde principios de octubre. Los inversores pueden estar preocupados de que el virus pueda afectar la actividad de construcción en China.

Si bien la Fed no ha sido un motor del mercado en la sesión, los inversores aún esperan informes trimestrales clave sobre Wall Street con Tesla y Facebook publicando sus informes hoy por la noche. El jueves veremos los datos del PIB de EE. UU., La decisión del Banco de Inglaterra y el informe de Amazon, solo por nombrar los eventos más cruciales.