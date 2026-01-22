Resumen diario: Optimismo en Wall Street, metales preciosos en máximos históricos y Bitcoin bajo presión

-
Tras una sólida sesión en las bolsas europeas, donde el DAX de Alemania avanzó más de 1,2%, los índices de Wall Street también operan al alza. El Nasdaq 100 sube cerca de 1%, respaldado por un alza de 4,5% en Meta Platforms luego de que Jefferies reiterara su recomendación de “Comprar”. El S&P 500 avanza casi 0,8%.
-
Los datos macroeconómicos de Estados Unidos no entregaron grandes sorpresas. El PIB (trimestral) se ubicó en 4,4%, frente a 4,3% esperado, mientras que las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron de 198 mil a 200 mil, aún muy por debajo del consenso de 208 mil. La inflación PCE coincidió con lo previsto en 2,8% interanual, y el gasto y ingresos personales también se mantuvieron en línea.
-
Los metales preciosos viven otra jornada sólida y retomaron rápidamente las alzas tras la corrección de ayer. El oro sube cerca de 1,5% y supera los USD 4.900 por onza, mientras que la plata avanza más de 3% por encima de USD 95 por onza. Ambos metales marcan nuevos máximos históricos.
-
Gestores de fondos de pensiones en el norte de Europa señalan que la prima de riesgo por mantener activos estadounidenses ha aumentado debido a preocupaciones fiscales y geopolíticas, y anticipan una postura cauta. Donald Trump advirtió sobre una eventual represalia financiera significativa si Europa comienza a vender activos de EE. UU., como bonos del Tesoro.
-
El gas natural ha hecho una pausa tras su reciente rally, pese a una caída de inventarios mayor a la esperada según la EIA. El petróleo retrocedió luego de que el informe mostrara fuertes aumentos en los inventarios de gasolina y crudo, y actualmente se mantiene en torno a los USD 64 por barril.
-
El primer ministro de Groenlandia señaló que el país aún no ha visto detalles de un eventual acuerdo con Estados Unidos y calificó el tono de la Casa Blanca como “inaceptable”, agregando que Dinamarca y Groenlandia siguen abiertas a conversaciones en materia de defensa. Kaja Kallas afirmó además que desconoce qué incluiría cualquier acuerdo relacionado con Groenlandia. Trump reiteró que no pagaría por Groenlandia.
-
Una reunión entre Volodímir Zelenski y Donald Trump no logró avances concretos, aunque ambas partes la describieron como positiva. Ucrania habría finalizado el texto de un acuerdo con Estados Unidos previo a una visita de Jared Kushner y Steve Witkoff a Moscú; ambos diplomáticos se dirigirán al Kremlin para dos días de conversaciones. En Davos, Zelenski sostuvo que Europa no está involucrándose con la suficiente firmeza en los esfuerzos de paz y carece de decisión, instando a tomar “decisiones audaces”. El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, afirmó que el tema Ucrania ha mostrado avances relevantes y se acerca a una etapa decisiva.
-
El sentimiento en criptomonedas sigue siendo débil. Bitcoin cayó por debajo de USD 90.000 y no ha logrado recuperar las pérdidas recientes, mientras que Ripple retrocede cerca de 2%. En el gráfico de BTC, recuperar los USD 90.000 y USD 92.000 (correspondientes a las EMA de 50 y 200 períodos) es clave para reactivar un momentum alcista. El último rebote encontró resistencia cerca del retroceso de Fibonacci de 38,2% de la caída de octubre, en torno a USD 97.000, y ahora el precio prueba el límite inferior de su canal.
Bitcoin (Gráfico temporalidad 1 hora)
Fuente: xStation5
__________
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "