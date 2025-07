Resumen diario: renta variable y dólar estadounidense retroceden ante la supuesta postura arancelaria de línea dura de Trump contra la UE (18.07.2025)

Wall Street cerró en rojo tras un informe del Financial Times según el cual Donald Trump quiere mantener firmemente los aranceles a la Unión Europea por encima del 10 % actual. El Dow Jones y el Russell 2000 son los mayores perdedores (ambos con una caída del 0,5 %), mientras que el Nasdaq 100 y el S&P 500 cotizan aproximadamente un 0,15 % a la baja.

Donald Trump está presionando para imponer un arancel mínimo del 15–20 % a todos los bienes de la UE, elevando sus exigencias en las negociaciones comerciales en curso, según el Financial Times . A pesar de semanas de negociaciones destinadas a establecer un arancel base del 10 %, Trump se mantiene firme y no ha sido conmovido por las concesiones de la UE, incluida una oferta para reducir los aranceles a los automóviles.

El sentimiento en los mercados europeos fue mixto hoy. El DAX 40 de Alemania retrocedió un 0,3 %; el CAC 40 de Francia y el IBEX 35 de España cotizaron planos; mientras que el FTSE 100 del Reino Unido (+0,2 %) y el FTSE MIB de Italia (+0,46 %) registraron alzas.

Christopher Waller , miembro de la Fed y considerado potencial sucesor de Jerome Powell , expresó su apoyo a un recorte de tipos de interés en la reunión de julio. Waller enfatizó que sus opiniones no están motivadas políticamente, aunque coinciden con las exigencias del presidente Trump de recortes drásticos.

Los datos de la Universidad de Michigan (UoM) indicaron que disminuyen las preocupaciones sobre las expectativas de inflación a largo plazo.

American Express superó las expectativas en el 2T de 2025, reportando 416 300 millones de dólares en transacciones liquidadas gracias a la fuerte demanda de tarjetas premium. Los ingresos aumentaron un 9,3 % hasta 17 900 millones de dólares. American Express reafirmó su previsión para 2025 y anunció una próxima actualización de la tarjeta Platinum.

Los precios del cacao se están recuperando tras una fuerte caída ayer, que los llevó a mínimos de ocho meses. La recuperación parece ser un rebote técnico, ya que no ha surgido nueva información fundamental. Cabe señalar que, aunque las condiciones de suministro están mejorando, el mercado sigue siendo ajustado.

En el mercado de divisas: el dólar estadounidense retrocede frente a la mayoría de las divisas del G-10 (índice del dólar: -0,2 %). La excepción es el yen japonés, que se deprecia un 0,1 % ante el dólar antes de las elecciones parlamentarias del domingo. Las monedas antipodeanas lideran las alzas: el dólar australiano sube un 0,35 % y el dólar neozelandés un 0,55 %, mientras que el franco suizo registra una caída del 0,35 %. Por su parte, el EUR/USD se recupera un 0,25 % hoy, hasta 1,1625.

La Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó un paquete de proyectos de ley clave relacionados con criptomonedas respaldado por el presidente Donald Trump . A pesar de ello, las principales criptomonedas caen hoy, con Bitcoin retrocediendo casi un 2,3 % antes del fin de semana. Por otro lado, los tokens de menor capitalización cotizan en verde: Sushi registra una alza del 25 %, Dogecoin un 10 % y Chainlink un 4,5 %, junto con Ethereum , que prolonga su rally con otra alza del 3,6 %.

Un ligero repunte de la incertidumbre del mercado también impulsa los precios de los metales preciosos. El oro sube casi un 0,35 % hoy, mientras que la plata avanza alrededor de un 0,2 %.

