Resumen diario: repunte del dólar y de Wall Street 📈 Tesla lidera las subidas en EE. UU. 📄🔎

Wall Street cerr贸 al alza en la primera sesi贸n burs谩til tras el fin de semana largo, con un repunte que representa una reacci贸n retrasada a la decisi贸n del presidente Trump de postergar la amenaza de aranceles del 50鈥% a las importaciones de la Uni贸n Europea. Los 铆ndices europeos tambi茅n finalizaron en positivo, siguiendo el impulso estadounidense: el DAX alem谩n subi贸 m谩s del 0,8鈥%. En la sesi贸n vespertina: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El S&P 500 sube un 0,60鈥% , hasta los 5.930 puntos .

El Nasdaq 聽 100 聽aumenta聽un 0,80鈥% , alcanzando los 21.450 puntos .

El mayor avance lo registra el Russell 2000 (small caps), con un +1,10鈥% hasta los 2.090 puntos. Adem谩s de los 铆ndices burs谩tiles, el d贸lar tambi茅n se fortalece: el 铆ndice del d贸lar聽sube casi un 0,6鈥%, lo que ejerce presi贸n bajista sobre el euro. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 a帽os caen m谩s de 6 puntos b谩sicos, a pesar de los s贸lidos datos econ贸micos en EE.鈥疷U. Tesla: ca铆da de ventas en Europa, pero repunte burs谩til Seg煤n la ACEA (Asociaci贸n Europea de Fabricantes de Autom贸viles), Tesla registr贸 una ca铆da interanual del 49鈥% en ventas en Europa durante abril de 2025, y del 52鈥% dentro de la UE. Sin embargo, las acciones de Tesla suben m谩s de un 6鈥% hoy, despu茅s de que Elon Musk anunciara que volver谩 a centrarse en la empresa y en sus actividades principales. Datos macroecon贸micos destacados Confianza del consumidor (Conference Board): 98 puntos, muy por encima de los 87,05 esperados y los 86 previos .

Expectativas de inflaci贸n a un a帽o: en descenso, aunque a煤n por encima del 6鈥% .

Pedidos de bienes duraderos (mayo): bajaron menos de lo previsto. El mercado se prepara para una semana cargada de referencias macro: Resultados de Nvidia (ma帽ana, tras el cierre en EE.鈥疷U.)

Minutas de la 煤ltima reuni贸n de la Fed

Dato de inflaci贸n PCE

Revisi贸n del PIB Desde la Fed, persiste un tono cauteloso. El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, pidi贸 esperar antes de tomar decisiones sobre tasas de inter茅s hasta tener mayor claridad sobre el impacto de los nuevos aranceles en la inflaci贸n. 脥ndice de precios de viviendas y presiones inflacionarias El 铆ndice de precios de viviendas muestra se帽ales de alivio en la inflaci贸n: Variaci贸n mensual: -0,1鈥% frente a 0,1鈥% esperado y 0,1鈥% previo.

Esto alimenta las expectativas de una posible moderaci贸n del IPC en los pr贸ximos meses. Trump Media: emisi贸n privada y salto en Bitcoin Trump Media and Technology Group (DJT.US) anunci贸 una emisi贸n privada de acciones por 2.500 millones de USD, dirigida a 50 inversores institucionales, con el objetivo de crear una de las mayores tesorer铆as corporativas en Bitcoin entre las empresas cotizadas. Tras el anuncio, el precio de Bitcoin rebot贸 de aproximadamente 109.000 USD a m谩s de 110.000 USD.

Actualmente, la atenci贸n de los inversores se traslada a proyectos m谩s peque帽os y a Ethereum, que sube un 5,20鈥%, hasta los 2.700 USD. Materias primas Trigo (futuros en Chicago): -2,5鈥%, reanudando su tendencia bajista ante la menor preocupaci贸n por la oferta en Rusia y China, debido a patrones clim谩ticos m谩s favorables.

Petr贸leo: baja algo m谩s del 1鈥% .

Gas natural: +0,7鈥%.

Oro: -1,2鈥%, afectado por un mayor apetito por el riesgo.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "