Resumen diario: Sesión mixta en un contexto de IPP estadounidense inesperadamente alto y recorte de tipos del BCE.

Los índices estadounidenses cotizan a la baja a mitad de sesión. El S&P 500 cae un 0,2%, el Nasdaq 100 retrocede un 0,3% y el Dow Jones desciende un 0,2%. El peor sentimiento se puede ver en las acciones de menor capitalización. El Russell 2000 cae un 0,8%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años aumentaron al 4,3% por primera vez desde finales de noviembre. Por lo tanto, los precios de los bonos estadounidenses borraron todas las alzas de diciembre. Se pudo ver un crecimiento más agresivo en el mercado del Tesoro alemán, donde los rendimientos del Tesoro alemán a 10 años aumentaron 7,8 puntos básicos al 2,2%.

La inflación mayorista en los EE. UU. fue más alta de lo esperado. El IPP subió al 3% interanual (2,6% esperado, 2,4% anteriormente), mientras que el IPP básico subió aún más (3,4%, esperado: 3,2%, anteriormente: 3,1%).

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos aumentaron inesperadamente de 221.000 a 242.000. El consenso estimaba 221.000, lo que podría sugerir que el mercado laboral estadounidense está ligeramente peor de lo esperado anteriormente. Una semana antes de la próxima decisión sobre las tasas de la Fed, los mercados apuestan con un 96% de probabilidad a un recorte de 25 puntos básicos.

Las acciones de Adobe se desplomaron un 12,6% en medio de unas decepcionantes perspectivas de ventas anuales para 2024. Se espera que los ingresos alcancen los 23.400 millones de dólares, 400 millones de dólares menos que las estimaciones iniciales de los analistas.

El desempeño de los índices europeos es bastante mixto. El FTSE MIB italiano lidera con su ganancia del 0,36%, seguido del SMI suizo (+0,29%), el FTSE 100 británico (+0,12%) y el DAX alemán (+0,13%). En el lado negativo tenemos el IBX35 español (-0,21%) y el WIG20 polaco (-0,85%). El CAC40 francés se mantiene estable.

El BCE ha bajado los tipos de interés clave de la eurozona en 25 pb. Lagarde del BCE ha subrayado que los riesgos de política monetaria son de doble cara, con las preocupaciones de crecimiento tomando la delantera y las perspectivas de inflación volviéndose progresivamente inciertas debido a las tensiones geopolíticas.

Se espera que la inflación de la eurozona alcance firmemente el objetivo del 2% en 2025. Según el BCE, el crecimiento despegará más lentamente de lo estimado anteriormente.

En el contexto de la decisión de tipos de interés del BCE, el EURUSD rompe su impulso bajista, ganando un 0,1%.

El Banco Nacional Suizo decidió inesperadamente recortar los tipos de interés en 50 pb al 0,5%. La predicción del mercado era un recorte de 25 pb. Como resultado, el CHF se depreció casi un 0,5% y fue el de peor desempeño entre las monedas del G10.

El dólar australiano fue el más fuerte de todas las monedas del G10. Su precio al contado aumentó un 0,33%. La corona noruega también registró una apreciación, con un aumento del 0,3%.

En el mercado de criptomonedas, el precio de Ethereum aumentó más del 3%. Por lo tanto, se acercó a los niveles más altos de este año y a los niveles de resistencia clave en torno a la barrera psicológica de los 4000 dólares.

Los metales preciosos cotizan a la baja hoy: los contratos de oro y plata son los más afectados (-1,2% y -2,4% respectivamente), mientras que el paladio y el platino muestran pérdidas más moderadas (-0,25% y -0,35% respectivamente).

