16:13 · 13 de noviembre de 2025

Resumen diario: Termina el cierre, se desvanecen los recortes de tasas y el apetito por riesgo desaparece

  • El gobierno de EE. UU. ha reabierto oficialmente tras más de 40 días de crisis fiscal. Sin embargo, esto no fue suficiente para generar optimismo en los mercados.

  • Los índices estadounidenses registran pérdidas notorias en la sesión de hoy. El Nasdaq-100 y el Russell 2000 caen un 2 %. Algo mejor, aunque aún negativos, están el S&P 500 y el Dow Jones, con descensos superiores al 1 %.

  • Alphabet se ha convertido en objeto de otra investigación de la UE por presunta violación de la normativa digital comunitaria. Las acciones del gigante tecnológico caen hasta un 3 %.

  • Tesla debe retirar más de 10.000 baterías “Powerwall” tras determinarse que pueden sobrecalentarse y prender fuego. La compañía cae más del 7 %.

  • La miembro de la Reserva Federal, Beth Hammack, incrementó la presión sobre los índices al declarar que “es momento de una política monetaria estricta” para controlar la inflación.

  • La sesión europea también comenzó con sentimiento negativo. Todos los principales índices del continente cerraron con caídas. Los que más retrocedieron fueron el FTSE 100 británico y el DAX alemán.

  • El Reino Unido publicó una serie de datos macroeconómicos que dibujan un panorama complicado: el PIB cayó un 0,1 % en septiembre y la producción industrial retrocedió un 2 %.

  • La alemana Siemens perdió casi un 10 % de su valoración tras su conferencia de resultados. La decepción con el BPA y las previsiones para el próximo año llevó a los inversores a vender, pese al optimismo de la dirección y las inversiones previstas.

  • La EIA publicó su informe semanal de inventarios de petróleo y productos refinados. Los inventarios de petróleo subieron mucho más de lo previsto, mientras que la gasolina siguió cayendo, situándose en niveles muy bajos. Las exportaciones aumentan y las importaciones disminuyen. El informe no generó presiones significativas en los precios del crudo, que mantienen niveles similares a la apertura.

  • Los metales preciosos pierden valor. Tras volver recientemente sobre los 4.000 dólares por onza, el oro cae un 1 %. Platino y plata registran descensos superiores al 2 %.

  • En el mercado de divisas, el dólar muestra una debilidad significativa, retrocediendo más de un 0,7 % frente al franco, un 0,45 % frente al euro, un 0,5 % frente a la libra y un 0,25 % frente al yen. La libra y el franco avanzan frente a la mayoría de pares.

  • La aversión al riesgo también alcanza al mercado de criptomonedas. Se observa una amplia ola de ventas, con caídas de hasta el 10 % en los tokens más pequeños. Bitcoin vuelve a situarse por debajo de los 100.000 dólares tras una caída superior al 3 %, mientras que Ethereum cae más del 5 % y llega al nivel de 3.200 dólares.

