Resumen diario: Wall Street extiende las ganancias semanales al final de la semana 🗽Bitcoin sube por encima de 98k impulsando la moneda TRUMP un 40% más

Los índices europeos están terminando la sesión en su mayoría a la baja. El DAX cae un 0,4%, el FTSE 100 pierde más del 0,3%, el SMI baja un 0,8% y el STOXX Europe 600 retrocede un 0,2%. Las únicas ganancias se observan en el CAC 40 de Francia (+0,2%) y el IT40 de Italia (+0,2%).

están terminando la sesión en su mayoría a la baja. El cae un 0,4%, el pierde más del 0,3%, el baja un 0,8% y el retrocede un 0,2%. Las únicas ganancias se observan en el de Francia (+0,2%) y el de Italia (+0,2%). El Producto Interno Bruto (PIB) de la eurozona aumentó un 0,9% interanual en el cuarto trimestre, manteniendo el mismo ritmo que el trimestre anterior y alineándose con las previsiones. Según datos de Eurostat , Polonia fue la economía de más rápido crecimiento en la Unión Europea, con un PIB que subió un 1,3% trimestral.

de la aumentó un 0,9% interanual en el cuarto trimestre, manteniendo el mismo ritmo que el trimestre anterior y alineándose con las previsiones. Según datos de , Polonia fue la economía de más rápido crecimiento en la Unión Europea, con un que subió un 1,3% trimestral. Los índices bursátiles de EE.UU. están teniendo una sesión tranquila. El S&P 500 y el Dow Jones fluctúan en torno al cierre del día anterior, mientras que el Nasdaq 100 sube un 0,3%. Intel revierte sus ganancias iniciales, ya que la toma de beneficios pone fin a la mejor racha semanal del gigante de los semiconductores desde 2000; TSMC podría operar fábricas de Intel tras la solicitud de Trump .

están teniendo una sesión tranquila. El y el fluctúan en torno al cierre del día anterior, mientras que el sube un 0,3%. revierte sus ganancias iniciales, ya que la toma de beneficios pone fin a la mejor racha semanal del gigante de los semiconductores desde 2000; podría operar fábricas de tras la solicitud de . Las acciones de Applied Materials caen casi un 7%, ya que los inversores anticipan que las restricciones a la exportación a China debilitarán los resultados del proveedor clave de componentes y servicios para el sector de chips. Las acciones de Airbnb (ABNB.US) suben más del 14% después de que la empresa de turismo y alojamiento reportara resultados del cuarto trimestre superiores a las expectativas y proporcionara previsiones positivas para el próximo año.

caen casi un 7%, ya que los inversores anticipan que las restricciones a la exportación a debilitarán los resultados del proveedor clave de componentes y servicios para el sector de chips. Las acciones de suben más del 14% después de que la empresa de turismo y alojamiento reportara resultados del cuarto trimestre superiores a las expectativas y proporcionara previsiones positivas para el próximo año. Los datos de ventas minoristas en EE.UU. de hoy han provocado un aumento en la volatilidad del mercado. Las ventas cayeron un -0,9% mensual , en comparación con el -0,2% esperado. La lectura fue peor de lo previsto, lo que llevó a un ligero resurgimiento del escenario de recortes de tasas de interés más rápidos por parte de la Reserva Federal . Sin embargo, el sentimiento del inversor no se vio afectado por los datos de producción industrial, que superaron las expectativas del mercado. En términos mensuales, aumentó un 0,5% (vs. previsión: 0,3%, lectura anterior: 0,9%).

, en comparación con el esperado. La lectura fue peor de lo previsto, lo que llevó a un ligero resurgimiento del escenario de recortes de tasas de interés más rápidos por parte de la . Sin embargo, el sentimiento del inversor no se vio afectado por los datos de producción industrial, que superaron las expectativas del mercado. En términos mensuales, aumentó un (vs. previsión: 0,3%, lectura anterior: 0,9%). El dato con mayor impacto fue en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años , que cayeron por debajo del 4,5% , borrando las ganancias vistas a principios de la semana tras la sorprendente lectura de inflación.

, que cayeron por debajo del , borrando las ganancias vistas a principios de la semana tras la sorprendente lectura de inflación. El regreso de expectativas de recortes de tasas más rápidos debilitó significativamente al dólar estadounidense , que es la divisa más débil entre las del G10 hoy, cayendo un -0,5% . Por el contrario, el dólar neozelandés es la moneda con mejor desempeño del día, ganando casi un 1% . Notables alzas también se observan en el dólar australiano (+0,6%).

, que es la divisa más débil entre las del hoy, cayendo un . Por el contrario, el es la moneda con mejor desempeño del día, ganando casi un . Notables alzas también se observan en el (+0,6%). El oro cae más del 1,5% en medio de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que retrocedieron ante las débiles ventas minoristas. También se observan descensos de más del 1% en platino y paladio , mientras que la plata pierde significativamente menos, cayendo un 0,2% .

cae más del en medio de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que retrocedieron ante las débiles ventas minoristas. También se observan descensos de más del en , mientras que la pierde significativamente menos, cayendo un . El petróleo cae casi un 1% y cotiza justo por debajo de los $75 por barril. Mientras tanto, los futuros de gas natural suben casi un 3% , ya que las previsiones meteorológicas en EE.UU. indican un enfriamiento significativo, tormentas de nieve y heladas récord, lo que impulsa la demanda de calefacción.

cae casi un y cotiza justo por debajo de los por barril. Mientras tanto, los suben casi un , ya que las previsiones meteorológicas en EE.UU. indican un enfriamiento significativo, tormentas de nieve y heladas récord, lo que impulsa la demanda de calefacción. Se observó mayor volatilidad en los mercados agrícolas. En la CBOT , el trigo subió más del 3,5% debido al clima frío en EE.UU., lo que amenaza los cultivos. También aumentaron los futuros del azúcar, la soja y el algodón , mientras que los futuros del café en la ICE cayeron más del 3% hoy.

en los mercados agrícolas. En la , el subió más del debido al clima frío en EE.UU., lo que amenaza los cultivos. También aumentaron los futuros del , mientras que los en la cayeron más del hoy. El EUR/USD gana hoy casi un 0,4%, mientras que Bitcoin sube más de un 2%, superando los $98,000; en medio del repunte de la principal criptomoneda, XRP sube más de 9%, y el token TRUMP avanza más del 40%.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "