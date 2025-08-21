El sector servicios impulsa el PMI del Reino Unido en agosto

Los datos del PMI de agosto en el Reino Unido muestran una aceleración de la actividad económica gracias al fuerte desempeño del sector servicios, que alcanzó los 53,6 puntos, superando ampliamente las previsiones. El PMI compuesto subió a 53,0, su nivel más alto desde abril. Sin embargo, el sector manufacturero sigue en contracción, con una caída a 47,3, lo que refleja debilidad persistente en la producción industrial. Estos resultados podrían reforzar la cautela del Banco de Inglaterra ante futuras decisiones de política monetaria. 10:30 AM , Reino Unido - Datos del PMI de agosto: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Índice PMI Compuesto del S&P Global : actual: 53,0; pronóstico: 51,6; anterior: 51,5.

Índice PMI Manufacturero del S&P Global : actual: 47,3; pronóstico: 48,2; anterior: 48,0.

Índice PMI de Servicios del S&P Global : actual: 53,6; pronóstico: 51,8; anterior: 51,8.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "