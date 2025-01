Resumen diario: Wall Street intenta frenar caídas en medio de postura ligeramente más agresiva de la Fed

La Fed mantuvo las tasas en 4.5%, en línea con las expectativas del mercado. Cambió mínimamente la comunicación en su comunicado, pero al mismo tiempo Powell durante la conferencia enfatizó que esto no tenía la intención de enviar una señal al mercado

El mercado inicialmente reaccionó al cambio agresivo eliminando declaraciones sobre el logro de avances en la disminución de la inflación

Powell indica durante la conferencia que la Fed no necesita apresurarse en nuevas reducciones. Indica que debe haber una clara disminución de la inflación y una mejora en el contexto de lograr el objetivo en el mediano plazo o debilidad en el mercado laboral para que ocurra otro recorte

Inicialmente, vimos un claro fortalecimiento del dólar y caídas en los contratos de índices. EspañolDespués de 20 minutos del discurso de Powell, el S&P 500 rebota claramente y pierde menos del 0,2%, también el Nasdaq 100 compensa las caídas

Las acciones de Nvidia siguen cayendo casi un 5% después de que Bloomberg citara fuentes que indicaron que la administración estadounidense está considerando nuevas restricciones a las ventas de chips Nvidia a China.

En los últimos cuatro trimestres, las ventas a China representaron alrededor del 12% de los ingresos de Nvidia; la compañía también estaba desarrollando chips H20 especiales dedicados a China

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se negocian sin cambios, en torno al 4,55%. El EURUSD intenta compensar las caídas iniciales, pero sigue bajando un 0,15%

Durante la sesión europea, vimos fuertes aumentos, impulsados ​​​​por los resultados de ASML. La empresa holandesa de semiconductores mostró resultados muy por encima de las expectativas, lo que llevó a un crecimiento de casi dos dígitos.

Liderando los beneficios en Wall Street hoy están las acciones de T-Mobile USA y Starbucks; Ambas acciones gsubieron casi un 10%, tras los resultados financieros.

Después de la sesión estadounidense, Microsoft, Meta Platforms, Tesla e IBM informarán sus resultados, por lo que la volatilidad en los principales índices de referencia en el extranjero aún podría aumentar, en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

El DE40 subió un 0,7% hoy, mientras que las mayores beneficios se vieron en España, donde los beneficios intradía en el IBEX superaron el 1%

Los inventarios de crudo de EE. UU. aumentaron en casi 3,5 millones de barriles, los inventarios de gasolina también aumentaron, pero los inventarios de destilados cayeron bruscamente. El petróleo está cayendo a casi su nivel más bajo este año. El Brent está cerca del nivel de 75 dólares por barril.

Las materias primas agrícolas están registrando fuertes aumentos hoy. El trigo es el que más sube, cotizando un 2,5% más alto en el CBOT; Los futuros del café también suben más del 2%

El bitcoin aumenta casi un 2,5% y se acerca a los 104.000 dólares, ya que los contratos del Nasdaq borraron algunas de las caídas iniciales, que en un momento llegaron a subir casi un 0,9%

El nuevo secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, indicó que los aranceles a China deberían aumentarse tanto como sea posible, mientras que México y Canadá aún pueden evitar los aranceles altos cumpliendo con las restricciones al contrabando de fentanilo a Estados Unidos.

